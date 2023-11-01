Okullar ne zaman ara tatile girecek? MEB ile 2023-2024 ara ve yarıyıl tatil takvimi!

Ara ve yarıyıl tatil tarihlerine dair araştırmalar yoğunluk kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl açıklanan çalışma takvimine göre okullarda gerçekleşecek ara tatil, yarıyıl tatili ve yaz tatili tarihleri belli oluyor. İşte 2023-2024 MEB eğitim ve öğretim takvimine göre ara ve yarıyıl tatil tarihleri...

OKULLARDA İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Bakanlık tarafından yayımlanan takvime göre okullar 11 Eylül günü açıldı. Birinci dönem de 19 Ocak 2024 günü noktalanacak.

Öğrenciler ilk ara tatile ise 13 Kasım 2023 Pazartesi günü başlayacak ve tatil de 17 Kasım Cuma günü son bulacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

MEB TATİL GÜNLERİ 2023-2024

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi - 2 Şubat 2024 Cuma tarihleri arasında olacak.

Okullarda ikinci dönem 5 Şubat Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran Cuma günü bitecek.

İkinci ara tatil ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı da 9 Eylül 2024'te başlayacak.







