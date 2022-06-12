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Okullar ne zaman kapanacak? 2022 Yaz tatili ne zaman başlayacak?

12.06.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenci ve veliler tarafından okulların ne zaman kapacağı sorgulanıyor. Yaz tatiline kısa bir süre kala, karnelerin verileceği tarih de merak konusu oldu. Peki Okullar ne zaman kapanacak? 2022 yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte 2022 yılı yaz tatili tarihi...

Okullar ne zaman kapanacak? 2022 Yaz tatili ne zaman başlayacak?

Haziran ayına girilmesiyle beraber yaz tatilinin ne zaman başlayacağı da merak edilmeye başlandı. Okullarda ikinci dönem 7 Şubat 2022 tarihinde başlamıştı. Peki okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okulların kapanış tarihi pek çok öğrenci ve veli tarafından sorgulanıyor. MEB eğitim ve öğretim çalışma takvimiyle beraber tatilin tarihi de belli olmuş oldu. Bu sene okullar 17 Haziran 2022 Cuma günü tatil olacak. Yaz tatili 3 ay sürecek ve 17 Haziran'da öğrenciler karnelerini alarak, yaz tatiline başlayacak.

2022 – 2023 eğitim öğretim yılı yani gelecek dönem ise 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak. Bakan Mahmut Özer'in açıklamasına göre, yeni eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sonlanmış olacak. Yine ilk dönemde yarıyıl tatili 23 Ocak 2022 ile 3 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.

İkinci dönemde ise 14 - 18 Kasım tarihleri arasında ilk yarıyıl tatili, 17 - 20 Nisan 2023 tarihleri arasında ikinci yarıyıl tarihi gerçekleşecek.


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