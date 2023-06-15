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OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? Okullar yarın mı tatil olacak? 16 Haziran 2023 Cuma karneler saat kaçta verilecek? MEB açıkladı!

15.06.2023 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okulların ne zaman kapanacağı ve karnelerin saat kaçta verileceği merak konusu olurken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) konuya ilişkin yapılan açıklama internette araştırılıyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, tatil için gün sayan öğrenciler MEB tarafından paylaşılan takvimi inceliyor. Birçok öğrenci ve veli, "2023 okullar ne zaman kapanacak? 16 Haziran 2023 Cuma karneler saat kaçta verilecek?" sorularına yanıt arıyor. Peki, okullar yarın tatil mi olacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? Okullar yarın mı tatil olacak? 16 Haziran 2023 Cuma karneler saat kaçta verilecek? MEB açıkladı!

Okulların kapanış tarihi ve karnelerin verileceği saat veli ve öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Okulların kapanış tarihi MEB tarafından 16 Haziran 2023 Cuma günü olarak açıklandı. Öğrenciler 16 Haziranda karnelerini alacak. Okulların tatil olması ile birlikte yaz tatili başlamış olacak.

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OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okullar yarın (16 Haziran 2023 Cuma) kapanacak. Karnelerini alan öğrenciler yaz tatiline çıkacak.

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YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Okulların 16 Haziran 2023 Cuma günü kapanmasıyla beraber yaz tatili başlamış olacak.

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2023-2024 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullarda 2023-24 eğitim öğretim dönemi 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

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