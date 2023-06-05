Okullar ne zaman kapanıyor 2023? Karneler hangi tarihte verilecek? MEB okulların kapanış tarihi!

Okulların kapanacağı tarihi öğrenmek isteyenler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan 2022-23 iş takvimini inceliyor. 2022-23 eğitim öğretim dönemi karnelerin verilmesi ile sona erecek. Birçok kişi internette "2023 okullar ne zaman kapanıyor? Karneler hangi tarihte verilecek?" sorularına yanıt arıyor. Yaz tatili sonrası öğrenciler 11 Eylül 2023 Pazartesi günü 2023-24 eğitim dönemine başlayacaklar. İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Okullar 16 Haziran 2022 Cuma günü kapanacak.

Öğrenciler 16 Haziranda karnelerini alacak. Böylelikle yaz tatili başlamış olacak.

2023-2024 OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ

Okullarda 2023-24 eğitim öğretim dönemi 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

