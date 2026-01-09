Bugün okullar tatil mi? Eğitime ara verilen iller açıklandı

Olumsuz hava koşulları ve buna bağlı elektrik kesintileri nedeniyle Malatya, Elazığ, Tunceli, Hakkari, Muş, Bingöl ile Kocaeli’nin Darıca ilçesinde eğitim-öğretime geçici olarak ara verildi.

MALATYA

Malatya Valisi Seddar Yavuz, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini açıkladı.

Yavuz, "Cuma günü ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan malul, gazi, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Ayrıca, anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personellerin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir."

DARICA

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ve buna bağlı olarak meydana gelen enerji kesintileri nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ilçede dün etkili olan şiddetli fırtına ve buna bağlı olarak meydana gelen enerji kesintileri nedeniyle bugün ilçedeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verildiği kaydedildi.

Dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada ise ilçede etkili olan fırtınada hasar gören 5 okulda eğitime ara verildiği bildirilmişti.

ELAZIĞ

Vali Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yarın il genelinde yoğun kar yağışı beklendiğini belirtti.

Hatipoğlu, şunları kaydetti: "Kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Ayrıca anne ve babası çalışan, anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin söz konusu tarihte idari izinli sayılmasına karar verilmiştir. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir."

MUŞ

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kent genelinde yarın yoğun kar yağışının etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "9 Ocak 2026 Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de bir gün idari izinli sayılacaktır."

HAKKARİ

Hakkari Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.

Olumsuzlukların önüne geçilmesi, vatandaş ve öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı tedbirlerin alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 9 Ocak 2026 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ile engelli bireylerin ulaşım sürecinde karşılaşabilecekleri riskler göz önünde bulundurularak, can güvenliklerinin sağlanması amacıyla RAM'larda da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür."

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel, diyaliz hastaları, kalp, böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri, 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan birinin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

BİNGÖL

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda meydana gelebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla ilçemizdeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 9 Ocak 2026 Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır."

TUNCELİ

Tunceli'de yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "9 Ocak Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ile yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır