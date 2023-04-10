Okullarda 2. ara tatil ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman tatil olacak? İşte 2023 MEB takvimi ve nisan ayı ara tatil tarihleri

2022-2023 eğitim öğretim yılının 2. ara tatil tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Öğrenciler, okullarda ara tatil ve yıl sonu bilgilerine erişmek için internette araştırma yapıyor. 12 Eylül’de başlayan eğitim öğretim faaliyetlerine göre öğrenciler, dönem aralarında iki ara tatil ve birde yarıyıl tatili yapıyor. İşte okullarda 2. ara tatil tarihi...

OKULLARDA 2. ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihler, Ramazan bayramıyla benzer tarihlere denk gelecek. Normal şartlarda resmi tatillerden olan Ramazan bayramında öğrenciler ek olarak tatil yapıyordu.

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK? İŞTE OKULLARIN KAPANACAĞI TARİH...

2022-2023 okul dönemi ise 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek. Bakanlığın dönem başında yayınladığı takvime göre yaz tatili normal şartlarda 90 gün sürecek.

