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Okullarda ilk ara tatil! Bugün başlıyor, 21 Kasım'da geri dönecekler

11.11.2022 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 Eylül'de başlayan eğitim dönemi yaklaşık 2 ayın ardından ara tatile giriyor. Bugün ara tatile çıkacak yaklaşık 19 milyon öğrenci, 21 Kasım'da geri dönecek.

Okullarda ilk ara tatil! Bugün başlıyor, 21 Kasım'da geri dönecekler

Birinci dönem ara tatili bugün başlayacak ve 21 Kasım Pazartesi günü öğrenciler yeniden ders başı yapacak.

Öğretmenler, ara tatilde mesleki çalışma programlarını, okula gitmeden Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden tamamlayabilecek.

Öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarından çıkarılan kitaplardan oluşan özel bir seçkiden hazırlanan e-kütüphaneye de yine ÖBA üzerinden ulaşabilecek. Bu dönemde yeni eğitim konularının yanı sıra ÖBA'da geçmişten bugüne yayınlanmış 77 eğitim başlığı yer alacak. Öğretmenlerin daha önce almadıkları herhangi bir eğitimi tamamlamaları yeterli olacak.

23 Ocak-3 Şubat 2023'te yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil olacak.

12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

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