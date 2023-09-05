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Okullarda telefon yasak mı? Ders girişi cep telefonları teslim mi edilecek? MEB'den okullar için yeni karar

05.09.2023 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okullarda telefon yasak mı? Sorunun yanıtı, Milli Eğitim Bakanı Tekin'in, yeni eğitim öğretim dönemine kısa bir süre kala yaptığı son dakika açıklaması sonrası merak konusu oldu. "Özel okullarla yaptığımız istişarelerde servis ve yemek ücretlerinde kamuoyunu rahatsız edecek artışlar yapmamalarının garantisini aldık." ifadesini kullanan Tekin, cep telefonlarına da değindi. Peki, okullarda telefon yasak mı? Ders girişi cep telefonları teslim mi edilecek?

Okullarda telefon yasak mı? Sorunun yanıtı, Milli Eğitim Bakanı Tekin'in, yeni eğitim öğretim dönemine kısa bir süre kala yaptığı son dakika açıklaması sonrası merak konusu oldu. "Özel okullarla yaptığımız istişarelerde servis ve yemek ücretlerinde kamuoyunu rahatsız edecek artışlar yapmamalarının garantisini aldık." ifadesini kullanan Tekin, cep telefonlarına da değindi. Peki, okullarda telefon yasak mı? Ders girişi cep telefonları teslim mi edilecek?

OKULLARDA TELEFON YASAK MI?

Okullarda cep telefonu kullanımı ile ilgili açıklamada bulunan Bakan Tekin "Derse girmeden çocuklarımız cep telefonlarını teslim edecekler" dedi.

CEP TELEFONLARI TESLİM Mİ EDİLECEK?

Açıklamasında, "Özel okullarla yaptığımız istişarelerde servis ve yemek ücretlerinde kamuoyunu rahatsız edecek artışlar yapmamalarının garantisini aldık." ifadelerini kullanan Bakan Tekin, öğrencilerin cep telefonlarını derse girmeden teslim edeceklerini, öğretmenlerin de kötü örnek olmamaları adına sınıfa telefonla girmeyeceğini söyledi.

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cep telefonu meb yusuf tekin

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