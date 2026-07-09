Okullarda yeni dönem kapıda! MEB 81 ile gönderdi: 10 kural listesi açıklandı

Yeni düzenlemeyle birlikte okul internet siteleri, sosyal medya hesapları ve çevrim içi platformlarda kişisel veri içeren içeriklerin kamuya açık şekilde paylaşılması yasaklandı.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA VURGU

Bakanlığın gönderdiği yazıda, merkez ve taşra teşkilatı ile eğitim kurumlarında yürütülen işlemler sırasında öğrenci, veli, öğretmen ve diğer ilgililere ait kişisel verilerin işlendiği hatırlatıldı. Bu verilerin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmesi ve korunmasının zorunlu olduğu belirtildi.

Yazıda, kişisel verilerin yalnızca görev ve hizmet gereği kadar işlenmesi, gereğinden fazla veri toplanmaması, verilerin güncel tutulması ve yetkisiz erişime karşı gerekli güvenlik önlemlerinin alınması gerektiği ifade edildi.

OKUL SİTELERİ VE SOSYAL MEDYADA YENİ DÖNEM

Yeni düzenleme kapsamında okul ve kurumlara ait internet siteleri, sosyal medya hesapları ile çevrim içi platformlarda kişisel veri içeren içeriklerin paylaşılmasına izin verilmeyecek.

Bu kapsamda;

Öğrenci sınıf listeleri

Öğrenci numaraları

T.C. kimlik numaraları

Sınav listeleri

Devamsızlık ve başarı bilgileri

Sağlık ve disiplin kayıtları

Veli bilgileri

Personelin iletişim bilgileri

Öğrenci ve personele ait fotoğraf, video ve benzeri içerikler kamuya açık platformlarda yayımlanamayacak.

Ayrıca daha önce yayımlanmış kişisel veri içeren liste, belge, fotoğraf, video ve duyurular okul yönetimlerince tek tek incelenecek ve gerekli görülen içerikler erişime kapatılacak.

FOTOĞRAF VE VİDEO PAYLAŞIMLARINA SIKI DENETİM

MEB, eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında yapılacak fotoğraf ve video çekimleri için de yeni kurallar belirledi.

Buna göre paylaşım yapılmadan önce;

Çekimin amacı

Paylaşım yapılacak platform

İçeriğin saklama süresi

Kimlerin erişebileceği önceden belirlenecek. Özellikle öğrencilere ait görüntülerin paylaşımında azami hassasiyet gösterilecek ve kişisel veri içermeyen yöntemlerin tercih edilmesi istenecek.

ÖĞRETMENLERE KVKK VE BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Bakanlık, okul yöneticileri, öğretmenler ve ilgili personelin kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığını artırmak amacıyla Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden sunulan "Eğitim Kurumlarında Kişisel Verilerin Korunması Eğitimi" ile "Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi" kurslarına katılımı teşvik edecek.

YETKİSİZ YAZILIMLARA VE VERİ AKTARIMINA YASAK

Yazıda, Bakanlık bilgi sistemlerine ait kullanıcı adı, parola ve doğrulama kodlarının üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiği de vurgulandı.

Bunun yanı sıra;

Yetkisiz üçüncü taraf yazılımlar

Bot ve makrolar

Otomasyon araçları

Tarayıcı eklentileri

Yetkisiz entegrasyonlar

Veri çekme ve veri aktarma uygulamaları kesinlikle kullanılmayacak. Bu tür yazılımlara Bakanlık hesap bilgileri girilmeyecek ve sistemler üzerinden yetkisiz toplu veri alma ya da veri aktarma girişimlerine izin verilmeyecek.

İHLAL TESPİT EDİLİRSE İDARİ VE HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı, bilgi sistemlerinde yetkisiz erişim, veri işleme, parola paylaşımı veya izinsiz yazılım kullanımının tespit edilmesi halinde idari ve hukuki işlemlerin başlatılacağını bildirdi.

Ayrıca kişisel veri ihlali, yanlış kişiye veri gönderimi, şüpheli yazılım kullanımı, web sitelerinde kişisel veri yayımlanması veya benzeri güvenlik olaylarının vakit kaybetmeden okul yönetimine ve ilgili birimlere bildirilmesi zorunlu olacak.

MEB'İN 10 MADDELİK YENİ DÜZENLEMESİ NE GETİRİYOR?

Yeni uygulamayla birlikte MEB, eğitim kurumlarında kişisel verilerin korunmasına yönelik standartları güçlendirmeyi ve öğrenci ile personelin dijital ortamdaki bilgilerinin güvenliğini artırmayı hedefliyor. Özellikle okul internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında kişisel veri paylaşımının önüne geçilmesi, yeni dönemin en dikkat çeken düzenlemeleri arasında yer alıyor.