Okurken keyif alacağınız haftanın en güzel 11 tweeti

Bir hayli yoğun bir hafta geçirdiyseniz ve şu an bir şeyler okuyup gülümsemek istiyorsanız sizi buraya alalım...

Yorucu ve yine gündemimizin bir hayli yoğun olduğu haftanın ardından sosyal medyaya damga vuran ve çok konuşulan ve en güzel ve en keyifli tweetleri sizler için derledik:





