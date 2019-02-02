Okurken keyif alacağınız haftanın en güzel 11 tweeti

zeynep.ok zeynep.ok
KOMİK  | 02.02.2019 10:30 | Son Güncelleme

Ülkece yine dolu dolu bir hafta geçirdik...Elbette ülke gündemine oturan olaylar da sosyal medyanın diline düştü elbette...

Okurken keyif alacağınız haftanın en güzel 11 tweeti

Bir hayli yoğun bir hafta geçirdiyseniz ve şu an bir şeyler okuyup gülümsemek istiyorsanız sizi buraya alalım...

Yorucu ve yine gündemimizin bir hayli yoğun olduğu haftanın ardından sosyal medyaya damga vuran ve çok konuşulan ve en güzel ve en keyifli tweetleri sizler için derledik:

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PARTNER Kokusundan yanında durulmuyor! Fiyatını duyan şaşıp kalıyor Kokusundan yanında durulmuyor! Fiyatını duyan şaşıp kalıyor
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