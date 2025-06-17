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Okyanuslarda dev keşif... Bilim insanları duyurdu: 230 yeni dev virüs!

Bilim insanları, dünya okyanuslarında daha önce bilinmeyen 230 yeni dev virüs türü keşfetti. Bu virüslerin, deniz ekosisteminde hayati rol oynayan fitoplanktonlar ve diğer mikroorganizmalarla nasıl etkileşime girdiğini anlamayı sağlamaları bekleniyor.

Okyanuslarda dev keşif... Bilim insanları duyurdu: 230 yeni dev virüs!
Çiğdem Sevinç

Dünya genelinde yapılan geniş kapsamlı bir deniz araştırmasında bilim insanları, daha önce hiç karşılaşılmamış 230 yeni dev virüs türü tespit etti. Araştırma, Miami Üniversitesi'nden deniz biyoloğu Benjamin Minch ve virolog Muhammed Münirüzzaman liderliğindeki uluslararası bir ekip tarafından yürütüldü.

Ekip, okyanuslardan toplanan deniz suyu örneklerindeki mikropların genetik yapılarını analiz etmek için gelişmiş bilgisayar yazılımları kullandı. Bu analizler sonucunda, deniz ekosistemleri üzerinde önemli etkileri olabilecek yüzlerce yeni dev virüs ortaya çıkarıldı.

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DENİZ EKOSİSTEMİNE KEŞİF

Yeni keşfedilen dev virüsler, özellikle algler, amipler ve kamçılılar gibi deniz organizmalarıyla olan ilişkileri açısından büyük önem taşıyor. Araştırmacılar, bu virüslerin okyanustaki yaşamı nasıl şekillendirdiğini ve deniz mikroplarıyla nasıl etkileşime girdiklerini daha iyi anlamayı hedefliyor.

Virolog Muhammed Münirüzzaman, "Okyanuslardaki dev virüslerin çeşitliliğini ve rollerini anlamak, özellikle zararlı alg patlamalarını tahmin etmek ve yönetmek açısından çok değerli. Bu patlamalar, hem çevresel hem de insan sağlığı açısından ciddi tehditler oluşturabiliyor" dedi.

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FİTOPLANKTONLARIN ÖLÜMÜNDE ROL OYNUYORLAR

Dev virüslerin, okyanuslarda, göllerde ve nehirlerde yaygın olarak bulunan, fotosentez yoluyla oksijen üreten fitoplanktonların ölümünde rol oynadığı biliniyor. Fitoplanktonlar, deniz yaşamı ve küresel oksijen üretimi için hayati öneme sahip. Onlara zarar veren virüsler hakkında edinilen her yeni bilgi, deniz yaşamını koruma çabalarına katkı sağlayabilir.

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Anahtar Kelimeler:
virüs deniz
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