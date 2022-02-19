Olacak O Kadar’ın yıldızı Ahmet Çevik'i görenler tanıyamıyor!

Olacak O Kadar programında birçok tiplemeyle üne kavuşan ve daha sonra herhangi bir projede yer almayan Ahmet Çevik, yıllar sonra ortaya çıktı.

Özer Usta karakteriyle hafızalara kazanan Ahmet Çevik, geçirdiği bir kaza nedeniyle tat ve koku kaybı yaşadı.

Ünlü oyuncu, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süre tiyatro sahnesinden uzaklaştı.

Yıllar sonra ortaya çıkan ünlü oyuncunun son görüntüsü ise şoke etti.



Ünlü oyuncu aynı zamanda 25 bin aboneli YouTube hesabından da paylaşımlar yapıyor.

