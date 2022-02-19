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  4. Olacak O Kadar’ın yıldızı Ahmet Çevik'i görenler tanıyamıyor!

Olacak O Kadar’ın yıldızı Ahmet Çevik'i görenler tanıyamıyor!

19.02.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olacak O Kadar'da yaptığı tiplemelerle ünlenen oyuncu Ahmet Çevik, yıllar sonra ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun değişimi ise görenleri şaşkına uğrattı.

Olacak O Kadar’ın yıldızı Ahmet Çevik'i görenler tanıyamıyor!

Olacak O Kadar programında birçok tiplemeyle üne kavuşan ve daha sonra herhangi bir projede yer almayan Ahmet Çevik, yıllar sonra ortaya çıktı.

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Özer Usta karakteriyle hafızalara kazanan Ahmet Çevik, geçirdiği bir kaza nedeniyle tat ve koku kaybı yaşadı.

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Ünlü oyuncu, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süre tiyatro sahnesinden uzaklaştı.

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Yıllar sonra ortaya çıkan ünlü oyuncunun son görüntüsü ise şoke etti.
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Ünlü oyuncu aynı zamanda 25 bin aboneli YouTube hesabından da paylaşımlar yapıyor.

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Olacak O Kadar
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