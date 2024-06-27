Olay adam Çek basınına konuştu! Sahaya dalıp oyuncularımıza saldırmıştı: Onları zehirlemek istedim

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki üçüncü maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdıran A Milli Futbol takımımızın bu galibiyeti büyük sevinçle karşılanırken, mücadelenin son düdüğünün ardından sahada büyük bir gerilim yaşandı.

MAÇ SONU OYUNCULARIMIZA SALDIRDI

Maçın bitiş düdüğünün ardından gerilim yükseldi, Thomas Chory adeta çılgına döndü. Çekyalı futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun üzerine yürürken, yardımcı antrenör Selçuk Şahin araya girdi. Bu esnada Chory'yi iten Arda Güler sarı kart gördü. Çekyalı futbolcu direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilirken, Soucek ise sarı kart gördü.

CHORY'DEN KÜSTAH AÇIKLAMA

Çekya-Türkiye karşılaşmasının sona ermesiyle birlikte olayların fitilini ateşleyen isim Chory, Çekya basınına olay açıklamalarda bulundu.

"ONLARI ZEHİRLEMEK İSTEDİM"

Ferdi Kadıoğlu ve Orkun Kökçü ile gerilim yaşayan ve kırmızı kart gören 29 yaşındaki futbolcu, sahaya girmesinin nedenini "Sahaya biraz agresiflik katmak, onları zehirlemek istedim. Bundan hoşlanmayacaklarını biliyordum" sözleriyle açıkladı.





