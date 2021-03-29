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Olay hakem, Portekiz'den özür diledi!

29.03.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sırbistan - Portekiz maçının orta hakemi Danny Makkelie, son dakikada vermedikleri golle ilgili olarak Portekiz'den özür diledi.

Olay hakem, Portekiz'den özür diledi!

Dünya Kupası Elemeleri'nde Sırbistan ile Portekiz'in 2-2 kaldığı maçın son dakikalarında Cristiano Ronaldo'nun pozisyonu gündemden düşmüyor. Cristiano Ronaldo topun çizgiyi geçtiğini belirtirken, maçın hakemleri aynı görüşte değildi.

Karşılaşmanın Hollandalı orta hakemi Danny Makkelie, Portekiz basınından A Bola'ya konuyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Danny Makkelie, "FIFA kurallarına uygun olarak söyleyebileceğim tek şey; teknik direktör Fernando Santos ve Portekiz Milli Takımı'ndan özür dilemek. Hakem ekibi olarak, en iyi kararları almak için her zaman çok çalışıyoruz. Bu tip haberlerin içerisinde olmak bizi de mutlu etmiyor." ifadelerini kullandı.

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Cristiano Ronaldo
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