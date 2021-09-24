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Olay iddia! Acun Ilıcalı, Süper Lig'i satın alıyor

24.09.2021 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'in Süper Lig yayın haklarını almak için girişimde bulunacağını söyledi.

Olay iddia! Acun Ilıcalı, Süper Lig'i satın alıyor

Dijital içerik platformu Exxen'in sahibi Acun Ilıcalı'nın, Süper Lig'in yayın hakları ihalesine gireceği belirtildi.

Gazeteci Mehmet Demirkol, yaptığı programda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin yeni yayıncısı olan Exxen'in, Süper Lig'e de talip olacağını belirtti.

Acun Ilıcalı ile görüşme gerçekleştirdiğini ifade eden Demirkol, "Acun Ilıcalı ile konuştum. Çok detayını vermeyeyim ancak çok aşırı olduğunu gördüm. Bana ‘TV 8’i aldığımda da yapamazsın’ diyorlardı dedi ve yapacağım dedi. Türkiye ve dünyadaki aboneliklerle karşılaştırıldığında ucuz. Aldığım izlenim bence lige (Süper Lig) de girecek. Onun izlenimini aldım. O zaman ne olur bilmiyorum ama ben çalıştığım dönemde yayıncı kuruluşta da benzer sunucu problemleri vardı." ifadelerini kullandı.

"KAÇAK YAYINA ÇÖZÜM BULUNACAK"

Kaçak yayınlar hakkında devletin harekete geçeceğini de sözlerine ekleyen Mehmet Demirkol "Türkiye’nin lig potansiyeli 5 milyona yakın. 5 milyon kişiye bunu satabilirsiniz. Şu anda 1 milyon kişiye ulaşmış durumda bunun sebebi kaçak yayınlar. Önümüzdeki sene kaçak yayınların önüne geçilecek. Sadece tek bir organizasyonunu işi değil 5- bakanlığı ilgilendiriyor. İtalya’da ve İspanya’da bununla ilgili krizler çıktı ama olduğunca çözmeye başladılar." sözlerini kullandı.

"ACUN SÜPER LİG İHALESİNE GİREBİLİR"

Demirkol, "Acun Ilıcalı ile konuştum, konuşmadan aldığım izlenim Acun Ilıcalı ve Exxen'in Süper Lig yayın hakları ihalesine gireceği ve ihaleyi alacağı yönünde." ifadelerini kullandı.

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