Olay iddia! Okan Buruk, Galatasaray ile anlaştı

29 Ocak'ta Başakşehir ile yollarını ayıran Okan Buruk'un Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın sahibi olduğu Altur Binası'na geldiği ve iki ismin teknik direktörlük konusunda görüşmelerde bulunduğu iddiası sosyal medyada bir anda gündem oldu. Kullanıcıların iddiaya ilişkin yaptıkları yorumlar sonrası Okan Buruk'un adı Twitter'da kısa sürede TT oldu.

"FATİH TERİM İLE BİR DAHA ÇALIŞMAYACAĞIM"

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz daha önce yaptığı açıklamalarda Fatih Terim ile bir daha çalışmayacağının altını çizerek, "Fatih Terim, Galatasaray'a hizmet etmiş değerli bir üyemizdir ama ben görevde bulunduğum süre boyunca kendisi ile çalışmayacağımı daha önce de açıklamıştım" ifadelerini kullanmıştı.

"MUSTAFA CENGİZ, OKAN BURUK'U ÖNERMİŞTİ"

Mustafa Cengiz'in, 19 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi Fatih Terim ile çalışmak istemeyen adaylara gelecek sezonda Galatasaray'ı çalıştırması için sarı-kırmızılı camiada yetişen Okan Buruk ve Bülent Korkmaz'ı önerdiği iddia edildi. Okan Buruk 2 yıl önce Başakşehir'i şampiyon yapmıştı. Anadolu takımlarında başarılı olan ve kısa bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Bülent Korkmaz ise Galatasaray tarihinin en fazla forma giyen ismi olarak dikkat çekiyor.

OLAY İDDİA! ANLAŞMA SAĞLANDI

Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığının resmileşmesinin ardından Okan Buruk iddiası gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada kısa süre içinde gündem olan Okan Buruk'un sarı-kırmızılı yönetimle bir araya gelerek prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi.



