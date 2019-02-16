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Olay oldu! 'Organize İşler Sazan Sarmalı' Netflix'te!

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SİNEMA TV  | 16.02.2019 09:46 | Son Güncelleme

'Organize İşler Sazan Sarmalı' filmi dün gece Netflix'te yayınlanmaya başladı. Henüz sinemalarda da gösterimde olan filmin bu kadar hızlı Netflix'e gelmesi sosyal medyada olay oldu.

Olay oldu! 'Organize İşler Sazan Sarmalı' Netflix'te!

Yılmaz Erdoğan'ın vizyon yolculuğu devam eden 'Organize İşler Sazan Sarmalı' filminin dün akşam (15 Şubat) sessiz sedasız Netflix'te yayınlanması sinema sektöründe şok etkisi yarattı.

Son olarak 1237 salonda seyirciyle buluşan ve toplam 2 milyon 579 bin 230 seyirciye ulaşan filmin henüz vizyonu tamamlamadan dijital platformda yayınlanması ortalığı karıştırdı.

MedyaTava'nın haberine göre; filmin dağıtım şirketi ile sinema salon sahipleri ayağa kalktı. Salon sahipleri 'Organize İşler Sazan Sarmalı' filmini vizyondan kaldırma kararını gündemlerine aldı.

SİNYALİNİ VERMİŞTİ!

Yılmaz Erdoğan geçen ay konuk olduğu TRT Haber'de hem vizyonda, hem de Netflix'te aynı anda yayınlanan "Roma" filmini örnek göstermiş ve dijital platformlarda da filminin yayınlanmasına sıcak baktığını açıklamıştı.

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Dün akşam filmin Netflix'te seyirciyle buluşmasının ardından ise yapım şirketi BKM eleştirilerin hedefi haline geldi.

Yapımcı Yamaç Okur kişisel sosyal medya sayfasından şu mesajı paylaştı:

"Organize İşler 2, vizyonunun 3. haftasında sinemalarla birlikte aynı anda Netflix'te gösterimde. Yeni Sinema Yasası tartışmaları süredursun ana akım sinema sektörünün harakiri yapmasını hep birlikte izliyoruz. Boşuna mıymış mısır tartışması?"

NETFLİX'TE REKLAMSIZ!

Yapımcı Serkan Çakarer ise twitter sayfasına şu açıklamayı yaptı:

"Organize İşler Sazan Sarmalı 1 saat önce Netflix Türkiye'de izlemeye açıldı. Sektörden ve sinemalardan habersiz ve gizli yürütülen bu operasyonun sonuçlarını ve sektöre vereceği zararı umarım iyi tartmışsınızdır. Yapımcı şirket 2 hafta önce sinemalardaki uzun reklamlardan yakınan izleyicilere 'Temmuz ayına kadar sabredin, yeni yasal düzenleme ile reklamlar kısalacak' demişlerdi. '2 hafta sonra Netflix'te reklamsız izleyin' deseydiniz ya..."

Filmin Netflix'te yayınlandığını gören birçok kişi de sosyal medyadan yapım şirketi BKM'ye "Organize İşler Sazan Sarmalı daha sinemada gösterimdeyken nasıl Netflix Türkiye'de yayınlandı? Ben neden sinemaya para verdim?" şeklinde mesajlar attı.

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Anahtar Kelimeler:
Netflix Organize İşler: Sazan Sarmalı Yılmaz Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bunda anlaşılmayacak birşey yok netflixin nasıl kurulduğunu kim tarafından kurulduğunu biraz araştırın cevabını bulursunuz ayrıca bkm nin tüm filmleri neden netflix de var birtek bu değil neden bu destek bkm ye biraz okuyun sadece ve araştırın
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