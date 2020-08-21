Olay yaratan iddia: Evli olan İbrahimovic, Diletta Leotta ile aşk yaşıyor

İtalyan basının iddiası İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic'in evliliğini tehlikeye sokacak cinsten.İtalya'da haftalık olarak yayın yapan "Chi" dergisi yıldız futbolcunun sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığını öne sürdü.Dergi kapağında "Yazın sürpriz çifti" başlığıyla verilen haberde ikilinin Sardunya Adası'nda bulunan bir restoranda baş başa akşam yemeği yediği yazıldı.

Çıkan haber üzerine Leotta'nın menajerinden yalanlama açıklaması geldi. İngiliz basınına konuşan Leotta'nın menajeri, "Reklam işbirliği için bir araya gelmiş iki profesyonel insan ve ortada ilişki yok" ifadelerini kullandı.Zlatan Ibrahimovic cephesinden ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Bu iddia sonrasında İsveçli yıldız futbolcunun 18 yıldır evli olduğu eşi Helena Seger ile sorun yaşayabileceği yazılmaya başlandı. Çiftin Maximillian ve Vincent adında iki oğlu bulunuyor.Ibrahimovic ile Diletta, İtalya'daki karantina döneminde bir reklam filminde tanışmışlardı.



