Olaylı bir şekilde boşanmıştı! Sosyal medya fenomeni Ece Ronay aşkını ilan etti

Sosyal medya platformunda ünlenen Ece Ronay, ardından ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'le şarkı çıkararak ismini duyurmuştu. Birlikte klip çekimi gerçekleştiren ikili daha sonrasında magazin gündemine bomba gübü düşen taciz iddialarıyla davalık olmuştu.

Şimdilerde açtığı güzellik merkezleriyle adından söz ettiren şarkıcı Ece Ronay, 2,5 aylık hamileyken nişanlısı Mehmet Bilir’le evlenmiş ve kısa süre sonra da boşanmıştı.

Ece Ronay, geçtiğimiz aylarda eski eşinin iş yerlerinin kurşunlanması olayıyla ilgili soruşturma kapsamında azmettirici suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Ronay, yurt dışına çıkmamak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ünlü fenomen şimdi de özel hayatıyla gündem oldu. Olaylı boşanmanın ardından Ece Ronay yeni sevgilisi ile paylaşım yaptı. Ronay'ın gönderisine kısa sürede yorum yağdı.









