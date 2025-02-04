SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Olaylı Gaziantep-Galatasaray maçı sonrası beyran polemiği! Maçın hakemi Kadir Sağlam beyran çorbası içmek istedi, Gaziantep taraftarının tepkisiyle karşılaştı

Olaylı Gaziantep-Galatasaray maçı sonrası beyran polemiği! Maçın hakemi Kadir Sağlam beyran çorbası içmek istedi, Gaziantep taraftarının tepkisiyle karşılaştı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
04.02.2025 16:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’de Gaziantep FK - Galatasaray maçında verdiği kararlarla gündem olan hakem Kadir Sağlam, Gaziantep’te olaylı bir gece yaşadı. Maçın ardından ünlü bir restorana giden Sağlam, beklenmedik tepkilerle karşılaştı.

Olaylı Gaziantep-Galatasaray maçı sonrası beyran polemiği! Maçın hakemi Kadir Sağlam beyran çorbası içmek istedi, Gaziantep taraftarının tepkisiyle karşılaştı

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Gaziantep FK - Galatasaray maçı, hakem Kadir Sağlam’ın kararlarıyla gündeme damga vurdu.

Karşılaşma sırasında, kart standardı nedeniyle eleştirilen Sağlam, özellikle Davinson Sanchez’in ceza sahasındaki pozisyonunda penaltı bekleyen Gaziantep FK cephesinin tepkisini çekti.

ANTEP-GS

Gaziantep Doğuş’un haberine göre, maçın ardından Gaziantep FK taraftarlarının sert eleştirileriyle karşılaşan Kadir Sağlam, stattan ayrıldıktan sonra Emek Mahallesi’nde bulunan ünlü bir restoranda beyran yemek istedi. Ancak burada da beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı.

"UTANMADAN BEYRAN YEMEYE Mİ GELDİN!"

646

Hakem Kadir Sağlam, ekibiyle birlikte restorana geldiğinde kendisini tanıyan vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.

Bazı vatandaşların, "Gaziantep FK’yı doğradın, bir de utanmadan buraya beyran yemeye mi geldin!" şeklinde tepki gösterdiği ifade edildi.

Bu beklenmedik tepki sonrası, Kadir Sağlam ve ekibi beyranlarını yiyemeden restorandan ayrılmak zorunda kaldı.

Anahtar Kelimeler:
Hakem Gaziantep davinson sanchez galatasaray taraftar Kadir Sağlam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Öcalan'a 'sayın' demişti... MHP'li isim istifa etti

Öcalan'a 'sayın' demişti... MHP'li isim istifa etti

Sıfır otomobil satışlarında liste belli oldu! Renault, BYD ve Chery…

Sıfır otomobil satışlarında liste belli oldu! Renault, BYD ve Chery…

Sergen Yalçın'dan Galatasaray taraftarını üzecek iddia! "Okan Buruk'u sezon başından beri övüyoruz ama..."

Sergen Yalçın'dan Galatasaray taraftarını üzecek iddia! "Okan Buruk'u sezon başından beri övüyoruz ama..."

Kara kartal durdu durdu turnayı gözünden vurdu! Barcelona'yı yıkmıştı Beşiktaş'a geliyor

Kara kartal durdu durdu turnayı gözünden vurdu! Barcelona'yı yıkmıştı Beşiktaş'a geliyor

Osayi-Samuel Galatasaray'a mı gidiyor? İddialara yanıt verdi

Osayi-Samuel Galatasaray'a mı gidiyor? İddialara yanıt verdi

Galatasaray maç sonunda bir transferi daha bitirdi! Yıldız oyuncu 4 yıl aranın ardından geri dönüyor...

Galatasaray maç sonunda bir transferi daha bitirdi! Yıldız oyuncu 4 yıl aranın ardından geri dönüyor...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Mont, polar, bot... Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da fırsat zamanı

Mont, polar, bot... Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da fırsat zamanı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Çok satanlarda zirvede! Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

Çok satanlarda zirvede! Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.