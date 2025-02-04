Olaylı Gaziantep-Galatasaray maçı sonrası beyran polemiği! Maçın hakemi Kadir Sağlam beyran çorbası içmek istedi, Gaziantep taraftarının tepkisiyle karşılaştı

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Gaziantep FK - Galatasaray maçı, hakem Kadir Sağlam’ın kararlarıyla gündeme damga vurdu.

Karşılaşma sırasında, kart standardı nedeniyle eleştirilen Sağlam, özellikle Davinson Sanchez’in ceza sahasındaki pozisyonunda penaltı bekleyen Gaziantep FK cephesinin tepkisini çekti.

Gaziantep Doğuş’un haberine göre, maçın ardından Gaziantep FK taraftarlarının sert eleştirileriyle karşılaşan Kadir Sağlam, stattan ayrıldıktan sonra Emek Mahallesi’nde bulunan ünlü bir restoranda beyran yemek istedi. Ancak burada da beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı.

"UTANMADAN BEYRAN YEMEYE Mİ GELDİN!"

Hakem Kadir Sağlam, ekibiyle birlikte restorana geldiğinde kendisini tanıyan vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.

Bazı vatandaşların, "Gaziantep FK’yı doğradın, bir de utanmadan buraya beyran yemeye mi geldin!" şeklinde tepki gösterdiği ifade edildi.

Bu beklenmedik tepki sonrası, Kadir Sağlam ve ekibi beyranlarını yiyemeden restorandan ayrılmak zorunda kaldı.