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Olaylı maç sonrası 7 kişi adliyeye sevk edildi! 61 kişi tespit edildi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
11.06.2024 18:04
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Bilecik’te oynanan Söğütspor-1308 Osmaneli Belediyespor maçı sonrası çıkan olaylara karışan 61 kişi tespit edilirken, yakalanıp adliyeye sevk edilen 7 kişi serbest bırakıldı.

Olaylı maç sonrası 7 kişi adliyeye sevk edildi! 61 kişi tespit edildi

Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off Ligi’nde şampiyonluk adayları Söğütspor ile 1308 Osmaneli Belediyespor, Söğüt İlçe Stadı’nda karşı karşıya geldi. Müsabaka öncesi Söğütspor taraftarının Osmaneli deplasmanında yaşanan olaylar günlerce konuşulurken, güvenliğin yetersiz kalması da gözlerden kaçmadı. Maçın 45+4. dakikasında Söğütspor tribünlerinin sahaya su ve meşrubat şişelerini atmasının ardından 1308 Osmaneli Belediyespor, ’can güvenliğinin’ olmadığı gerekçesiyle sahadan çekildi. 1308 Osmaneli Belediyesporlu futbolcular ve taraftarlar, yaklaşık 2 buçuk saat stat dışında kendilerini bekleyen Söğütspor taraftarlarından koruması için Bilecik’te takviye kuvvet beklediler. Bilecik’ten gelen takviye kuvvet sonrası futbolcular ve taraftarlar stattan çıkabilmişti.

OTOBÜSLERİN CAMLARI KIRILDI

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Ertuğrulgazi Türbesi önüne gelindiğinde Söğütsporlu taraftarlar, 1308 Osmaneli Belediyespor futbolcular ve taraftarlarını taşıyan otobüslerin camları kırdı. Ardından otobüslerden inen taraftarları emniyet güçleri kontrol altına almaya çalıştı. Bu esnada 10’u biber gazından etkilenen 1’i polis, 14 kişi hastanelik oldu. 1308 Osmaneli Belediyesporlu teknik heyet, futbolcu ve taraftarlardan SÖĞÜTSPORLU 14 YAŞINDAKİ HÜSEYİN TAHA AKAN DA SÖĞÜT İLÇE DEVLET HASTANESİ’NDEN, BİLECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NE SEVK EDİLMİŞTİ.

61 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

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Olaylı maç sonrası 61 kişi tespit edilerek, bunlardan 7’si alınan ifadelerin ardından mahkemeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 7 kişiye serbest bırakılırken, haklarında ’6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ve Uygulaması’ haklarında işlem yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamda, "Söğütspor-Osmaneli Belediyespor arasında oynanan Bilecik 1. Amatör futbol play off müsabakasında ve sonrasında yaşanan olaylar sonrasında Söğüt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda 61 şahsın olaylara karıştığı tespit edilmiş olup, Söğüt Cumhuriyet Başsavcılığınca tespit edilen şahıslardan 26’sı hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Söğüt ve Osmaneli ilçelerinde şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilerek, hakkında gözaltı kararı bulunan şahıslarından 16 şahıs Söğüt ilçesinde, 7 şahıs ise Osmaneli ilçesinde yakalanmış, yakalanan şahıslardan 7’si mevcutlu olarak sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakılmış, ayrıca hakkında işlem yapılan şahısların tamamına ’Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un 6222 maddesinden idari tedbir (seyirden men) uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

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