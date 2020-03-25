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Olcay Şahan: Birbirimizi koruyalım

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 25.03.2020 09:44 | Son Güncelleme

Yukatel Denizlispor’un yıldız ismi Olcay Şahan, koronavirüs için evde kal mesajı verdi.

Olcay Şahan: Birbirimizi koruyalım

Koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarını evde bireysel olarak sürdürdüğünü belirten Şahan, DHA'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ülke olarak zor günler geçiyoruz. Bunun da üstesinden geleceğimizden hiç şüphemiz yok. Şu an evdeyim ve çalışmalarımı evde sürdürüyorum. Büyüklerimizden uzak duralım, gerekirse küselim ama birbirimizi koruyalım. Bu nedenle evde kal."

(DHA)

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