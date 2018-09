''Milli takım benim için bitti''

"ÜNAL HOCA'NIN YAKLAŞIMI SAHAYA YANSIYOR" Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Ünal Karaman ile ilgili de Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Olcay Şahan, "Ünal hoca yaklaşımını sahaya yansıtıyor. İlk maç dışında bakarsak her maçtan maça daha coşkulu daha iyi bir Trabzonspor görüyoruz. Oyuncularla hocanın arası iyi olmasa gerçekten böyle bir şey olamaz. O yüzden hocamız bizlere çok iyi hisler veriyor. Bizimle arası çok iyi. Sadece bir hoca değil yeri gelince ağabey veya kardeş olabiliyor. İstediğin gibi hocayla görüşebiliyorsun. Bir sıkıntın olduğunda yanına gidebiliyorsun. Bazı hocalar vardır yanına yaklaştırmaz ama Ünal hoca öyle biri değil. İstediğin zaman gidip derdini anlatabiliyorsun. Her şeye de çözüm bulabilen biri. O yüzden de takıma pozitif bir katkısı var. Bunu da zaten sahaya yansıtıyor" diye konuştu.

"REKABETİN OLDUĞU YERDE BAŞARI DA OLUR"

Sakat oyuncuların takıma geri dönmesiyle beraber takım içi rekabetin başarıyı getireceğine inandığını belirten tecrübeli futbolcu, "Takımda hava çok iyi. Sakat oyuncularımız vardı onlarda yavaş yavaş takıma katılmaya başladı. Takım kalitesi giderek artıyor. Güzel bir rekabet var ve rekabetin olduğu yerde başarı da olur. O yüzden şans bulan kişi elinden gelenin en iyisini yapıp sahada kalıcı olmaya çalışacaktır" ifadelerini kullandı.

"YAPILAN TRANSFERLER NOKTA ATIŞI"

Takıma bu sene dahil olan yeni isimlerin yerinde transferler olduğunu dile getiren Olcay, "Geçen seneden bizim kemik bir kadromuz vardı geçen ve takviyelerin hepsi de nokta atışıydı. Bu da şimdilik başarılı olduğumuzu gösteriyor. Umarım her şey böyle devam eder. Şimdilik her şey gayet güzel" şeklinde konuştu.

"TRABZONSPOR HER ZAMAN ÜST SIRALARA OYNAYAN BİR TAKIMDIR"

Şampiyonluk için konuşmanın çok erken olacağını ifade eden Şahan, "Hedeflerin şampiyonluk olduğunu söylemek istemiyorum. Trabzonspor her zaman üst sıralara oynayan bir takımdır. Her sene şampiyon olacağız diyorduk ama bu sefer konuşmadan maçtan maça bakıp önümüzdeki Alanya maçına odaklanacağız" dedi.