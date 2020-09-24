SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Denizlispor
  4. Olcay Şahan'dan Denizlispor'a icra takibi

Olcay Şahan'dan Denizlispor'a icra takibi

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 24.09.2020 13:52 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da geçen sezon forma giyen Olcay Şahan alacakları ödenmediği gerekçesiyle eski kulübüne icra takibi başlattı.

Olcay Şahan'dan Denizlispor'a icra takibi

Denizlispor'un geçen sezon başı Trabzonspor'dan 1 yıllığına kadrosuna kattığı 33 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Olcay, kulüp tarafından kendisine ödenmeyen 375 bin TL alacağı için avukatı aracılığıyla kulübe dava açıp, icra makbuzu gönderdi.

Denizli 4. İcra Dairesi, borç nedeniyle Denizlispor'a resmi tebligat yolladı. Tebligatta, Olcay Şahan'a 15 bin 737 TL yasal faiziyle birlikte toplam 390 bin 337 TL'lik ödemenin 7 gün içinde yapılması gerektiği, gereken ödeme yapılmadığı takdirde icra takibinin yasal olarak başlatılacağı belirtildi. Denizlispor'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Olcay, yeşil-siyahlı ekipte forma giydiği 30 maçta 1 gol attı, 3 de asist yaptı. Milli futbolcu Olcay, daha önce Beşiktaş'ta da oynamıştı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Eşime göstereceğim' dedi, telefonu alıp böyle kaçtı 'Eşime göstereceğim' dedi, telefonu alıp böyle kaçtı
Süper Lig ekibi Fernandao'nun peşinde!Süper Lig ekibi Fernandao'nun peşinde!
F.Bahçe'nin gündeminde olan Mbawana Samatta kimdir?F.Bahçe'nin gündeminde olan Mbawana Samatta kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
AK Parti MKYK'da flaş 'Okullar açılsın' önerisi!
AK Parti MKYK'da flaş 'Okullar açılsın' önerisi!
Sharon Stone'dan öpüşme itirafı! En iyi öpüşen...
Sharon Stone'dan öpüşme itirafı! En iyi öpüşen...
Luis Suarez Atletico Madrid'te
Luis Suarez Atletico Madrid'te
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok ayrılık!
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok ayrılık!
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
Fenerbahçe, Samatta'yı KAP'a bildirdi!
Fenerbahçe, Samatta'yı KAP'a bildirdi!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Fede Varela Denizlispor'da
Fede Varela Denizlispor'da
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Olcay Şahan'dan Denizlispor'a icra takibi
Olcay Şahan'dan Denizlispor'a icra takibi
Denizlispor'da hedef Fernandao
Süper Lig ekibi Fernandao'nun peşinde!
Denizlispor'da Subotic sağlık kontrolünden geçti
Subotic sağlık kontrolünden geçti
Yukatel Denizlispor, Fede Varela'yı transfer etti
Fede Varela Denizlispor'da
Denizlispor Neven Subotic ile anlaşma sağladı
Denizlispor'a Bundesliga'dan transfer
Yukatel Denizlispor Trabzonspor maçına odaklandı
Denizlispor Trabzon maçına odaklandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.