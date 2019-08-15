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Olcay Şahan Denizlispor'da

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 15.08.2019 10:16 | Son Güncelleme

Süper Lig'de sezonu yarın son şampiyon Galatasaray'ı ağırlayarak açacak Yukatel Denizlispor, Trabzonspor'dan ayrılan 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Olcay Şahan ile kadrosunu güçlendirdi.

Olcay Şahan Denizlispor'da

Ege temsilcisi deneyimli futbolcuyla 1 yıllık anlaşma sağladı. Denizli'ye gelen Olcay Şahan'ın sağlık kontrolünden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Almanya'da yetişip kariyerinde 5 yıl Beşiktaş forması giyen, 30 kez milli olan gurbetçi yıldız, geçen sezon Trabzonspor formasıyla 19 maça çıkıp 2 gol, 3 asistlik performans sergilemişti. Yeşil-siyahlı ekip, transfer döneminde Trabzonspor'dan Hugo Rodallega'yı da kadrosuna katmıştı.

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Yukatel Denizlispor Trabzonspor olcay şahan

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