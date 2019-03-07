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Olcay Şahan'ın sözleşmesi değiştirildi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 07.03.2019 16:23 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulübü, affedilen Olcay Şahan'ın 2020'de bitecek olan sözleşmesinin bir sezon kısaltıldığını açıkladı. Olcay Şahan ayrıca alacağı olan ücretten de indirim yaptı.

Olcay Şahan'ın sözleşmesi değiştirildi

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

Şirketimiz ile Olcay Şahan arasında münakit 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesinin bitiş süresi, bir sezon kısaltılarak, 31.05.2019 olarak revize edilmiştir. Buna göre;

-Olcay Şahan'a ortadan kaldırılan 2019-2020 sezonundaki 2.000.000.-EUR garanti ücret ve maç başı alacaklarına karşılık, yaklaşık 1.25 milyon EUR indirim yapılarak 4.575.000.-TL ödenmesine,

-Olcay Şahan'ın eski dönemlerden kalan 250.000.-EUR da dahil olmak üzere 2018/19 futbol sezonunda doğmuş ve doğacak tüm alacaklarına karşılık, 90 bin EUR indirim yapılarak 10.882.000.-TL ödenmesine,

-Böylelikle toplamda 1.34 milyon EUR indirim sonrası Olcay Şahan'a toplamda 15.457.000.-TL nin 31.05.2019, 10.04.2020 ve 20.04.2021 tarihlerinde üç taksit halinde ödenmesine,

Karar verilmiş ve bu doğrultuda gerekli olan akitler yapılmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
olcay şahan Trabzonspor

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Rakamları okuyamıyor insan be,On Bin Tl'ler mi,Yüz Bin TL'lerr mi kaç bin TL'lerden bahsediliyor???
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