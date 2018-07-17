Olcay Şahan: Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a haksızlık yapıldı!

Trabzonspor'un Lokomotiv'i 1-0 yendikleri hazırlık maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Olcay Şahan, "Kampımız çok iyi gidiyor. Allah’a şükür büyük sakatlıklar yok, bizim için en önemlisi o. Bizim için iyi bir karşılaşmaydı. Hem geçen maçla ilgili daha zor bir rakiple karşılaştık. Önemli olan her maçı kazanmak, ister dostluk ister lig maçı olsun. Bu tür maçlarda gençlerimizin kendilerini kanıtlamaları için de büyük bir şans. Trabzonspor olarak iyi bir yoldayız” dedi.

"Özgüvenim yüksek"

Özgüveninin yüksek olduğunu söyleyen Olcay, “Büyük bir takımın, Trabzonspor’un futbolcusuyum. Takımda rekabet her zaman olacak. Takımda rekabet yoksa orada bir hata vardır. Ben kendimi kanıtlamışım, Türkiye liginde ne olduğum belli. Sonuçta kanat oyuncusu gelebilir, rekabete hazırız ama sonuçta iyi olan oynar. Hocamızın bana verdiği özgüvenle bir şeyler söylemiş olabilirim. Hocamla diyaloğumuz çok iyi bu da bana özgüven veriyor. Ben de bunun etkisiyle çalışıyor ve gençlere de bunu hissettirmeye çalışıyorum. Beni abi olarak görebilirler, sorumluluk almak istiyorum o yüzden de buradayım” diye konuştu.