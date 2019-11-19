SPOR

Olcay Şahan taraftardan özür diledi

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 19.11.2019 11:47 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da forma giyen Olcay Şahan, katıldığı bir Youtube programında yeşil-siyahlı taraftarların tepkisini çekti. Program sunucusunun "Türkiye'nin 3 büyük takımında, tabii Denizli'yi de katıyorum içine" diye kurduğu cümleye, Olcay'ın, "Allah Allah" diyerek cevap vermesi taraftarları kızdırdı. Oyuncunun Denizlispor'u küçük gördüğünü belirten taraftarlar sosyal medyadan, deneyimli futbolcuya yüklendi.

Olcay Şahan taraftardan özür diledi

Bu sezon ligde oynadığı 8 maçta 1 asist yapan tecrübeli oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada taraftarlardan özür diledi. Denizlispor'a gelmesinin en önemli nedeninin takımın ve taraftarın büyüklüğü olduğunu kaydeden Olcay Şahan, "Sosyal medyada paylaşılan videoda asla Denizlispor'u küçük görme gibi bir niyetim olmadı olamaz. Ancak yanlış anlaşıldıysam büyük Denizlispor camiasından özür dilerim" ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ AFFETTİRECEĞİM"

Denizlispor formasını gururla taşıdığını belirten 32 yaşındaki orta saha, "Buraya sezon başı kampı geçirmeden geldim. Tam kendimi bulduğum zamanlarda Sivasspor ve Beşiktaş maçında taraftarların bana verdiği tepki beni çok üzdü. Benim taraftarlarımızın tepkisine değil desteğine ihtiyacım var. Önümüzde çok önemli bir Çaykur Rizespor maçı var. Taraftarlarımızın beklentilerinin büyük olduğunun bilincindeyim. En kısa sürede performansımla kendimi sevdirip affettireceğimden şüphem yok" açıklamasında bulundu.

SACKEY ŞOKU

Denizlispor, Süper Lig'in 12'nci haftasında evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürürken, yeşil-siyahlılarda Ganalı orta saha oyuncusu Isaac Sackey dün sakatlanarak antrenmanı yarıda bıraktı. Sağ arka adalesinde yırtık tespit edilen 25 yaşındaki defansif orta saha oyuncusunun Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizlispor olcay şahan Spor Toto Süper Lig

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