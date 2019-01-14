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Olcay Şahan, Trabzonspor'un sözleşme feshetme teklifini reddetti

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 14.01.2019 18:36 | Son Güncelleme

Trabzonspor'daki geleceği belirsizliğini koruyan Olcay Şahan kararını verdi. Trabzonspor yönetimiyle bir görüşme gerçekleştiren Olcay Şahan, sözleşmesini feshetme teklifini reddetti.

Olcay Şahan, Trabzonspor'un sözleşme feshetme teklifini reddetti

Trabzonspor’da takım içi disiplinsizlikleri nedeniyle kadro dışı bırakılan Olcay Şahan - Trabzonspor görüşmelerinde dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bordo Mavililerin Antalya kampına dahil edilmeyen Olcay Şahan’ın menajeri görüşme odasına çağrılmıştı.

TRABZONSPOR FESİH İSTEDİ

İstanbul’da oyuncunun temsilcisi ile bir araya gelen Bordo Mavililer alacaklarına karşılık sözleşme feshi talep etti.

ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Bordo Mavililerin bu talebine olumlu yanıt gelmezken Olcay cephesi Trabzonspor’da devam etmek istediğini vurguladı.

TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

Trabzonspor’dan 1 milyon 400 bin Euro seviyelerinde alacağı bulunan Olcay Şahan kadro dışı kararının ardından TFF’ye herhangi bir talepte bulunmazken Bordo Mavililer oyuncuya 200 bin Euro peşin gerisi 1,5 yıl taksitle ödeyelim teklifini yaptı. Olcay’a yapılan bu teklif kabul görmezken iki tarafın hangi şartlar altında anlaşacağı merak konusu oldu.

"GEREKİRSE 6 NUMARA OYNARIM!"

Bordo Mavililer de Olcay cephesinde dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ederken Olcay’ın araya koyduğu aracılarla yönetime “gerekirse 6 numara oynadım, Almanya’da böyle yetiştim” dediği ve teknik heyetle görüşme talep ettiği gelen bilgiler arasında.

(61 Saat)

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