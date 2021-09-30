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Old Trafford'da mucizenin adı Ronaldo!

30.09.2021 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi F Grubu ikinci maçında Manchester United, evinde Villarreal'i 2-1 yendi ve bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Old Trafford'da mucizenin adı Ronaldo!

Şampiyonlar Ligi F Grubu 2. maçında Manchester United ile Villarreal karşı karşıya geldi.

Old Trafford'da oynanan karşılaşmayı Manchester United 2-1 kazanarak bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde final oynayan iki takımın kapışmasında ilk yarı golsüz sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Villarreal, 53. dakikada Paco Alcacer'in golüyle maçta eşitliği bozdu.

Dakikalar 60'ı gösterdiğinde Alex Telles'in müthiş golüyle Manchester United eşitliği yakaladı. Kalan dakikalarda Manchester United yakaladığı ciddi fırsatları son dakikalara kadar gole çeviremedi. Dakikalar 90+5'i gösterdiğinde Cristiano Ronaldo'nun golü Manchester United'a galibiyeti getirdi.

Bu sonucun ardından Manchester United 3 puana yükseldi ve bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Villarreal ise 1 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Manchester United
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