Öldü dediler sağ çıktı! Skandalın böylesi... Maç öncesi 1 dakikalık saygı duruşu sonrası ölmediği ortaya çıktı

Bulgaristan Ligi ekibi PFC Arda'dan skandal denilebilecek bir hamle geldi. Eski oyuncularının öldüğünü sanan PFC Arda oyuncuları, maç öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

HAYATTA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Maçın devam ettiği sıralarda Petko Ganchev'in hayatta olduğu öğrenildi. Yapılan skandal hatayı fark eden Bulgar kulübü, sosyal medya hesabından özür diledi.

"YANLIŞ BİLGİ ALDIK"

Kulüpten yapılan özür açıklamasında, "PFC Arda yönetimi olarak, eski futbolcumuz Petko Ganchev ve yakınlarından büyük bir özür diliyoruz. Kulübümüz, kendisinin vefat ettiğine dair yanlış bir bilgi almıştır. Petko Ganchev'e uzun ve sağlıklı bir ömür diliyoruz ve Arda'nın başarılarını keyifle takip etmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.