Öldüğü sanılan yaşlı kadının hayatta olduğu tabuttan gelen sesle anlaşıldı!

Tayland'da hayatını kaybettiği sanılan ve yakınları tarafından cenaze işlemleri için tapınağa getirilen 65 yaşındaki kadının hayatta olduğu, tabuttan ses gelmesiyle anlaşıldı.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, 65 yaşındaki kadının erkek kardeşi yaptığı açıklamada, bir önceki gece yerel yetkililerin kardeşinin hayatını kaybettiğini belirtmesi üzerine gerekli belgelerin hazırlandığını ve yaşlı kadını tabutla Bang Yai bölgesindeki Wat Rat Prakhong Tham adlı Budist tapınağına getirdiklerini belirtti.

Tapınak yetkililerinden Pairat Soodthoop, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, yaşlı kadının erkek kardeşinin önce kadının organ bağışladığı hastaneye gittiğini ancak hastanenin, resmi ölüm belgesi olmadığı gerekçesiyle bağışı kabul etmediğini öne sürdü.

Pairat, ölüm belgesi olmadığı için tapınakta da törenin yapılamayacağını ve belgeyi alma sürecini açıkladığı sırada tabuttan ses geldiğini duyduklarını ifade etti.

Tapınak çalışanları, tabutu açtıklarında yaşlı kadının hareket ettiğini, hayatta olduğu fark edilince hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada ise kadının kalp krizi ya da solunum yetmezliği gibi rahatsızlıkların belirtilerini göstermediği ancak şiddetli hipoglisemi teşhisi konduğu kaydedildi.

Yaşlı kadının tedavi altına alındığı ifade edildi.Kaynak: AA

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
