İstanbul'daki gölde sular çekildi! Göl altında kalan tarihi yapı ortaya çıktı

İstanbul'un önemli su kaynaklarından biri olan Terkos Gölü'nde yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesi ciddi oranda geriledi. Suyun çekilmesiyle birlikte yıllardır göl altında kalan tarihi su kanalları ve iskeleler gün yüzüne çıktı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi sınırlarında yer alan Terkos Gölü, Bizans döneminden bu yana kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan en önemli kaynaklardan biri olarak biliniyor. Ancak son dönemlerde azalan yağışlar ve artan buharlaşma nedeniyle göldeki su seviyesi gözle görülür biçimde düştü.

İstanbul daki gölde sular çekildi! Göl altında kalan tarihi yapı ortaya çıktı 1

TARİHİ SU KANALLARI GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Balaban kıyısında su çekilmesi yaşanırken, göl tabanında onlarca yıldır kullanılmayan tarihi su kanalları gün yüzüne çıktı.

İstanbul daki gölde sular çekildi! Göl altında kalan tarihi yapı ortaya çıktı 2

Suyun çekilmesiyle birlikte göl üzerinde yer alan iskeleler toprakta kaldı, tekneler karaya oturdu. Etrafı çamurla kaplanan göl kıyısında ortaya çıkan görüntüler, kuraklığın geldiği korkutucu boyutu gözler önüne serdi.

İstanbul daki gölde sular çekildi! Göl altında kalan tarihi yapı ortaya çıktı 3

İstanbul'un su kaynaklarında doluluk oranının yüzde 20 seviyelerine kadar gerilerken Terkos Gölü'nde daralan su alanı, gün yüzüne çıkan tarihi yapılar ve kıyıya oturmuş tekneler dronla havadan görüntülendi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

