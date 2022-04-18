Öldür Beni Sevgilim filmi 18 Nisan 2022 Pazartesi günü televizyon yayın akışı listesinde yer almasının ardından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Şenol Sönmez'in yönettiği, filmin oyunu kadrosunda ünlü isimler bulunuyor. Peki Öldür Beni Sevgilim konusu nedir? Öldür Beni Sevgilim filminin oyuncuları kimler? Nerede çekildi? Film ile ilgili bilgiler haberimizde.

ÖLDÜR BENİ SEVİLİM KONUSU NEDİR?

Öldür Beni Sevgilim filminin konusu şu şekildedir:

Okan ile Demet, beş yıldır evlidir. Ancak birlikte geçirdikleri senelere rağmen ilişkileri pek de iyi değildir. İkilinin aşkı masal gibi başlamış, büyük heyecanlarla devam etmiş ve mutlu sona ulaşmıştır. Ancak evliliğin ardından hayatları sıradanlaşmaya başladıkça, çiftin içindeki o heyecan duygusu da ölmeye başlamıştır. Beş yılın sonunda ikili adeta birbirinden bunalmış hale gelir. Farklı hayatlar isteseler de bunu dile getiremeyen ve ses çıkarmadan, içten içe birbirlerine sinir olmaya başlayan genç çift, evlilik yıldönümlerinde büyük bir yanlış anlamanın kurbanı olur. Yaşanan yanlışlık sonucunda beş yıllık karı-koca birbirlerini öldürmeye karar verirler. Bunun için uygun yollar arayan çift, kendilerini birbirinden komik ve tehlikeli durumlar içerisinde bulur.

ÖLDÜR BENİ SEVİLİM FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Murat Boz ,

Seda Bakan,

Açelya Topaloğlu,

Özgür Emre Yıldırım,

Seda Güven,

Yosi Mizrahi,

Dilşad Şimşek,

Ali Yoğurtçuoğlu

ÖLDÜR BENİ SEVİLİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?,

Öldür Beni Sevgilim filmi, Muğla ve İstanbul'un farklı noktalarının çekildi.

Film, Muğla'nın Fethiye ilçesinde tamamlandı.

