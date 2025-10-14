Ole Gunnar Solskjaer'in yeni adresi belli oluyor! Anlaşma an meselesi

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Ole Gunnar Solskjaer'in yeni takımı belli olmak üzere... Russell Martin ile yollarını ayıran Glasgow Rangers'ın Ole Gunnar Solskjaer ile temasa geçtiği öğrenildi.

SCHOLES AÇIKLAMIŞTI

Solskjaer'in Manchester United'dan takım arkadaşı Paul Scholes, "Geçen gece bir arkadaşımla birlikteydim ve bana Rangers ile görüşeceğini söyledi. Görüşüp görüşmediğini bilmiyorum ama adı geçmedi. Sanırım görüşmeye gitmedi. Onlar onunla iletişime geçti ve ertesi gün Londra'da görüşeceklerdi" dedi.

ANLAŞMAK ÜZERE!

İskoç medyasında yer alan haberlere göre; Ole Gunnar Solskjaer'in Rangers ile anlaşma aşamasında olduğu yazıldı.