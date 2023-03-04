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'Ölecek olan ölüyor' sözleriyle tepki çekmişti! Merve Boluğur'un ağzını bıçak açmadı

04.03.2023 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından Hatay'a giden ve döndükten sonra da sosyal medyada bikinili pozlarını paylaşan Merve Boluğur, yaptığı açıklamalarıyla tepki çekmişti. Bebek'te görüntülenen ünlü oyuncu bu defa sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etti...

'Ölecek olan ölüyor' sözleriyle tepki çekmişti! Merve Boluğur'un ağzını bıçak açmadı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 11 ilde büyük yıkımlara ve can kayıplarına neden olan depremlerin ardından yaralar hala sarılmaya çalışılıyor. Afet bölgesi Hatay'a giden ve döndükten sonrada açıklamaları ve sosyal meyda paylaşımlarıyla çok konuşulan Merve Boluğur 'Ölecek olan ölüyor' sözleriyle tepki çekmişti.

Türkiye'yi yıkan afetle ilgili ve Taha Duymaz'ın mesajıyla ilgili Boluğur’un ''Allah mekanını cennet eylesin. Kaderin önünü geçemiyoruz. Olacak olan şeyler oluyor. Ölecek olan ölüyor. Ne yapalım yani? Biz insani olarak gerekeni yaptık'' sözleri gündeme bomba gibi düştü.

'İŞLER DURDU KARDEŞ'

Ayrıca Boluğur'un; ''İşler durdu kardeş. Ülkede büyük bir deprem olayı söz konusu. İnşallah çalışacağız. Bir tane sinema ve reklam iş birliğim vardı ama şu an hayat durdu. Hayata devam ediyoruz çünkü bize de verilen bir ömür var. Nereye kadar eve kapanarak bunalım yaşayabiliriz?" sözleri büyük tepkiler çekmesine neden oldu.

Merve Boluğur

Ünlü oyuncu önceki akşam bir arkadaşı ile birlikte Bebek'teki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Çıkışta gazetecilere, "İyi akşamlar." diyen Boluğur, sorular karşısında, "Bu gün konuşmak istemiyorum." diyerek sessiz kalmayı tercih etti.

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