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Ölen eşinin kuklasını yaptı! Yanından ayırmıyor

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YAŞAM  | 23.09.2019 09:57 | Son Güncelleme

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde oturan ve 6 yıl önce eşini kaybeden yaşlı kadın, ölen kocasının kuklasını yaptı. Sağlığında beraber düğün konvoylarının önlerini kesen yaşlı kadın, şimdilerde aynı şeyi yaptığı kukla ile yapıyor.

Nilüfer ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Zergüzel Turan, 6 yıl önce kaybettiği eşi Naci Turan’a duyduğu özlemi gidermek için ilginç bir çare buldu. Zergüzel Teyze, çok büyük aşk yaşadığı 60 yıllık eşi Naci Turan’ın kuklasını yaptı. Kuklaya eşine ait kıyafetleri de giydiren Zergüzel Teyze, böylelikle eşine duyduğu özlemi azaltmaya çalışıyor.

DÜĞÜN KONVOYLARININ ÖNÜNÜ KESİYOR

Zergüzel Teyze, yaptığı kuklayı sadece evinden değil aynı zamanda yaşadığı köyde de yanından ayırmıyor. Eşi hayattayken geleneklerine göre düğünlerde konvoyların önünü kesen Zergüzel Turan, şimdilerde aynı geleneği eşinin kuklasıyla sürdürüyor.

Köylülerin de yoğun ilgi gösterdiği kuklayla en son Yunus Sertkaya (27) ve Perihan Sertkaya (25) çiftinin düğününe katılan Zergüzel Turan, yine kuklayla düğün konvoyunun önünü kesti.

DAMAT KENDİ ELLERİYLE KÖFTE PİŞİRDİ

Konvoydan para alan Zergüzel Teyze, adetler üzerine köfte yemeden arabadan inmeyen geline, damadın kendi elleriyle köfte pişirmesini de yaptığı kuklayla birlikte izledi.

(İHA)

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bursa kukla nilüfer kadın düğün

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