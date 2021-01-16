Olgun Şimşek kimdir? Olgun Şimşek kaç yaşında, nereli? Olgun Şimşek Ramo dizisinden ayrıldı mı? Ramo Cihangir neden öldü?

Sosyal medyanın gündeminde olan isimlerden Olgun Şimşek, televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. Son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo dizisinde önemli bir gelişme yaşandı. Dizinin takipçileri tarafından Ramo Cihangir öldü mü sorusunun yanıtı araştırılıyor. Aynı zamanda Cihangir karakterine hayat veren Olgun Şimşek ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Peki, Ramo Cihangir neden öldü? Olgun Şimşek kaç yaşında? Olgun Şimşek nereli? İşte tüm merak edilenler...
Başrollerinde Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Olgun Şimşek ve İlker Aksum’un rol aldığı Ramo dizisi son bölümüyle izleyenleri şok etti. Diziye kısa bir süre önce veda eden Yiğit Özşener’den sonra bir ayrılık daha gerçekleşti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ardından Ramo dizisinin kadrosuna dahil olan Olgun Şimşek diziye veda etti. Ramo karakteri Şimşek’in canlandırdığı Cihangir’i öldürdü. Ramo dizisinin sosyal medya hesabından da veda paylaşımı yapıldı.
1 Ocak 1971 yılında Bursa’da dünyaya gelen ünlü oyuncu, şu anda 50 yaşındadır. İlköğretim ve ortaöğretimini Mustafakemalpaşa’da tamamlayan Şimşek, ardından Mustafakemalpaşa Lisesi’nden mezun oldu. Sonrasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Ana Sanat Bölümü’nden mezun olan ünlü isim, 1993 senesinde sanat yaşamına başladı.
Şimşek, Bir Demet Tiyatro adlı dizideki Kudret karakteriyle büyük beğeni kazandı. Ardından Yedi Numara adlı dizide Sabit karakterini canlandıran oyuncu geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı. Şimşek, o dönemde İbo Show’daki Güçlü karakteri ile de ekranlara geldi. Şimşek, özellikle Yazı Tura filmi ile çok sayıda ödül kazandı.
Özel yaşamı da merak edilen ünlü oyuncu, ilk evliliğini ünlü oyuncu Şebnem Sönmez ile yaptı. Sonrasında Şimşek, 2011 yılında Zeynep Kocabeyoğlu ile evlendi. Ünlü oyuncunun rol aldığı yapımlar arasında; Ramo, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Gözetleme Kulesi, Kapalı Çarşı, Yalan Dünya, Beyaz Gelincik, Kapıları Açmak, Yazı Tura, Alacakaranlık, Beşik Kertmesi, Yeşil Işık, Yedi Numara, Tatlı Rüyalar, Karışık Pizza, Dış Kapının Mandalları, Bir Demet Tiyatro, Sultanım, Sihirli Ceket, Yer Çekimli Aşklar, Aziz Ahmet, Gülşen Abi, Tersine Dünya ve Tetikçi Kemal yer alıyor.
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