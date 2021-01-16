Olgun Şimşek kimdir? Olgun Şimşek kaç yaşında, nereli? Olgun Şimşek Ramo dizisinden ayrıldı mı? Ramo Cihangir neden öldü?

Sosyal medyanın gündeminde olan isimlerden Olgun Şimşek, televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. Son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo dizisinde önemli bir gelişme yaşandı. Dizinin takipçileri tarafından Ramo Cihangir öldü mü sorusunun yanıtı araştırılıyor. Aynı zamanda Cihangir karakterine hayat veren Olgun Şimşek ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Peki, Ramo Cihangir neden öldü? Olgun Şimşek kaç yaşında? Olgun Şimşek nereli? İşte tüm merak edilenler...

OLGUN ŞİMŞEK RAMO DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

Başrollerinde Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Olgun Şimşek ve İlker Aksum’un rol aldığı Ramo dizisi son bölümüyle izleyenleri şok etti. Diziye kısa bir süre önce veda eden Yiğit Özşener’den sonra bir ayrılık daha gerçekleşti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ardından Ramo dizisinin kadrosuna dahil olan Olgun Şimşek diziye veda etti. Ramo karakteri Şimşek’in canlandırdığı Cihangir’i öldürdü. Ramo dizisinin sosyal medya hesabından da veda paylaşımı yapıldı.

OLGUN ŞİMŞEK KİMDİR?

1 Ocak 1971 yılında Bursa’da dünyaya gelen ünlü oyuncu, şu anda 50 yaşındadır. İlköğretim ve ortaöğretimini Mustafakemalpaşa’da tamamlayan Şimşek, ardından Mustafakemalpaşa Lisesi’nden mezun oldu. Sonrasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Ana Sanat Bölümü’nden mezun olan ünlü isim, 1993 senesinde sanat yaşamına başladı.