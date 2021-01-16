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Ramo 28. son bölüme Cihangir'in ölüm sahnesi damga vurdu! Olgun Şimşek Ramo dizisinden ayrıldı!

16.01.2021 00:58 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Ramo 28. son bölümüyle ekrana geldi. Murat Yıldırım'ın başrolde oynadığı Ramo'nun son bölümünde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Ramo, Sibel'i vurmak üzere olan düşmanı Cihangir'i öldürdü. Dizide Cihangir'i canlandıran usta oyuncu Olgun Şimşek de 28. bölümde Ramo'ya veda etti.

Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum'un paylaştığı Ramo dizisi, 15 Ocak Cuma akşamı ekrana gelen 28. son bölümüyle nefes kesti. Diziye geçtiğimiz haftalarda veda eden başrol oyuncularından Yiğit Özşener'den sonra bir ayrılık daha yaşandı.

Dizide Ramo düşmanı Cihangir'den intikamını aldı. Elindeki pompalı tüfeği Sibel'e doğrultan Cihangir karşısında Ramo'yu buldu. Ramo ise 3 kurşunla Cihangir'i öldürdü. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden sonra Ramo kadrosuna dahil olan Olgun Şimşek 28. bölümde diziye veda etti.

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Ramo'nun resmi sosyal medya hesabından da Olgun Şimşek'e veda paylaşımı yapıldı.

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RAMO SON BÖLÜM ÖZETİ

Ramo, cehennemden sağ salim çıkıp, Irak’taki görevini bitirerek evine döndüğünde büyük bir sürprizle karşılaşır. Sibel, Ramo’nun öldüğünü düşündüğü için Cihangir’i öldürmeye gitmiştir.

Ramo, Cihangir’in evinden Sibel’i kurtarmaya gittiğinde Cihangir, Ramo ile Sibel arasındaki ilişkiyi çoktan öğrenmiştir. İkisi de ölecektir. Ramo, Cihangir’in elinden kurtarmayı başarır ama kimliği belirsiz kişiler tarafından Sibel ve Nehir’in kaçırılmasına da engel olamaz. Bu gizemli düşmanın elinden Sibel ve Nehir’i sağ salim kurtarabilmek için Ramo ve Cihangir işbirliği yapmak zorunda kalır.
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Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

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