Olivia Buckland önce üzdü sonra heyecan yarattı

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ÜNLÜLER  | 31.01.2019 14:23 | Son Güncelleme

İngiltere’nin çok izlenen televizyon programı Aşk Adası ile adını duyuran Olivia Buckland, önce başına gelen hazin bir hikayeyi sonra da bikinili fotoğrafını paylaştı.

Olivia Buckland önce üzdü sonra heyecan yarattı

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan seksi yıldız Olivia Buckland, ünlü olmadan önce başına gelen bir hikayeyi Twitter hesabından paylaştı. 25 yaşındaki Lova Island (Aşk Adası) güzeli, paylaştığı duygusal tweette: “Hayat gerçekten değişebilir. Yaklaşık 3 yıl önce karnımı doyurabilmek için kanepemi satmak zorunda kalmıştım. Kendimi aptalca borçlandırmıştım. İşimden, kendimden, her şeyden nefret ediyordum.” cümlelerini yazdı. Güzel yıldızın bu tweeti 5 binden fazla beğeni topladı.

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Aşk Adası’nda tanıştığı Alex Bowen ile hayatını birleştiren cesur güzel, bu tweeti paylaştıktan kısa bir süre sonra Instagram hesabından peş peşe bikinili fotoğraflarını paylaştı. Bir süredir formunu toparlamak için spor salonlarına kapanan Olivia Buckland, emeğinin karşılığını almış gibi görünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Olivia Buckland Aşk Adası Love Island

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