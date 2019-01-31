Olivia Buckland önce üzdü sonra heyecan yarattı

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan seksi yıldız Olivia Buckland, ünlü olmadan önce başına gelen bir hikayeyi Twitter hesabından paylaştı. 25 yaşındaki Lova Island (Aşk Adası) güzeli, paylaştığı duygusal tweette: “Hayat gerçekten değişebilir. Yaklaşık 3 yıl önce karnımı doyurabilmek için kanepemi satmak zorunda kalmıştım. Kendimi aptalca borçlandırmıştım. İşimden, kendimden, her şeyden nefret ediyordum.” cümlelerini yazdı. Güzel yıldızın bu tweeti 5 binden fazla beğeni topladı.
Aşk Adası’nda tanıştığı Alex Bowen ile hayatını birleştiren cesur güzel, bu tweeti paylaştıktan kısa bir süre sonra Instagram hesabından peş peşe bikinili fotoğraflarını paylaştı. Bir süredir formunu toparlamak için spor salonlarına kapanan Olivia Buckland, emeğinin karşılığını almış gibi görünüyor.
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