Olmaz dediler oldu! İkizler ama babaları farklı!

Milyonda bir görülen vaka, bir kez daha dünya kamuoyunu sarstı. Çin’de dünyaya gelen çift yumurta ikizlerinin nadir rastlanan bir durum sonucu farklı babalara sahip olduğu ortaya çıktı.

Xiamen kentinde yaşayan kadın, çocuklarını nüfusa yazdırırken DNA testi yaptırmak zorunda kaldı.

Test sonucunda kadının partneri, çocuklardan birisinin kendisinden olmadığını öğrendi.

Şoke olan adam, Fujian gazetesine yaptığı açıklamada, ikizlerin birbirine benzememesinin uzun zamandır dikkatini çektiğini söyledi. “Kendi çocuğumu kesinlikle istiyorum ama başkasının çocuğunu yetiştirmeye de gönüllü değilim” dedi.

Kadının başka bir adamla ilişkiye girdiğini kabul ettiği de bildirildi.

HETEROPATERNAL SÜPERFEKONDASYON

Tıbbi adı “heteropaternal süperfekondasyon” olan olaya çok ender rastlanıyor.

Kadının rahmindeki yumurtaların kısa bir zaman zarfında iki farklı erkeğin spermiyle döllenmesi sonucu, doğan ikizlerin babaları farklı olabiliyor.

Süperfekondasyon, birden fazla yumurtanın, farklı cinsel ilişkiler sırasında döllenmesi anlamına geliyor. Heteropaternal ise yumurtaları birden fazla erkeğin döllediğine işaret eden terim.

