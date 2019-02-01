Acımasız suç dramalarından, kara komedilere işte The Guardian editörlerine göre ölmeden önce izlenmesi gereken 30 dizi...

Ölmeden önce mutlaka izlemeniz gereken 30 efsane dizi

24 195 bölüm boyunca izleyicilerini soluksuz bırakan aksiyon yapımı, ajan Jack Bauer’in maceralarını konu alıyor.

Arrested Development Televizyon tarihinin gelmiş geçmiş en absürt komedi yapımlarından biri olan Arrested Development, 2006 yılında iptal edilmesinin ardından macerasına Netflix’te devam ediyor.

Atlanta Komediyle dramayı harmanlayan Atlanta, kendileri ve ailelerine daha iyi bir hayat sağlamak için Atlanta rap piyasasında isim yapmaya çalışan iki kuzenin başlarından geçen olaylar konu edilmektedir. Atlanta, En İyi Komedi dizisi dalında Altın Küre (Golden Globes) ödülüne layık görüldü.

Bodyguard 2018’e damga vuran BBC One’ın suç draması, çok yeni olmasına rağmen etkili hikayesiyle kendine bu listede yer bulmayı başardı.

Breaking Bad Televizyon dünyasının kült yapımı Breaking Bad’siz bir liste tabii ki düşünülemez. 16 Emmy Ödüllü yapım, sıradan bir kimya öğretmeninin uyuşturucu üreticisi ve satıcısına dönüşme hikayesini konu alıyor.

Curb your Enthusiasm Efsane dizi Seinfeld’in yaratıcısı Larry David’in tek bölümlük mokümanter yapım olarak başladığı Curb your Enthusiasm, televizyon dünyasının en zekice planlanmış komedisi olarak 9 sezondur yoluna devam ediyor. 10’uncu da yolda.

Dear White People 2014 yılı yapımı aynı adlı filme dayanarak televizyona uyarlanan Dear White People, ABD’deki Ivy League kolejindeki ırkçılık olaylarına odaklanıyor.

Dexter Aslında bir katil olan polisin sıradışı hikayesini konu alan Dexter, başrol oyuncusu Michael C. Hall’un inanılmaz performansıyla unutulmaz yapımlar arasında yerini aldı.

The Killing (Forbrydelsen) 2007 yapımı Danimarka yapımı The Killing, gizem dolu bir polisiye dramasıdır.

Game of Thrones Game of Thrones hakkında çok fazla bir şey demeye yok. Televizyon dünyasındaki yapımları sollayarak rebabeti arttıran dizi, şimdiye kadar kırılmadık rekor bırakmadı. Sekizinci ve son sezonuyla da muhtemelen kırılması zor rekorlara imza atarak ekranlara veda edecek.

Girls ABD’nin aykırı isimlerinden Lena Dunham’ın yarım saatlik draması, modern dünyanın duygusal zekası ve mizahını ekranlara taşıdı.

Good Place ABD yapımı fantastik komedi dizisi, Eleanor adındaki bir kadının yanlışlıkla gittiği ütopik cennette iyi bir insana dönüşme macerasını anlatıyor.

Howards' Way 1980’li yılların ortalarında ekranlarda fırtına gibi esen Howards ailesinin ihtişam dolu öyküsünü anlatan dizi, o yılların hayat tarzlarını ekrana çok iyi yansıtmasıyla kült mertebesine ulaştı.

In Treatment İki yıl devam eden ve Gabriel Byrne’ın olağanüstü performansıyla hatırlanacak olan dizi, bir psikiyatristin aklından geçenler üzerine yoğunlaşıyor.

Insecure Amerikan komedisi Insecure, Issa Dee adındaki genç kızın başına gelenleri konu alıyor.

Killing Eve Son yıllarda Sandra Oh adını sıkça duymamıza neden olan Killing Eve, ajan olmanın hayallerini kuran bir kadının beklenmedik bir maceraya atılmasını anlatıyor.

Lost Televizyon dünyasındaki dizi çılgınlığının fitilini ateşleyen Lost’un fanatikleri, üzerinden yıllar geçmesine rağmen dizinin arkasında bıraktığı soru işaretlerine mantıklı yanıt aramaktadır.

Nighty Night BBC’nin cringe tarzı tek sezonluk komedi dizisi, izleyicilerini tuhaf bir şekilde rahatsız etmesiyle nam salmıştır.

Search Party Çerezlik bir komedi yapımı olan Search Party, eski okul arkadaşları Dory’nin kaybolmasıyla yeniden bir araya gelen bir grup lise arkadaşının başından geçenleri konu alıyor.

Sopranos Televizyonun tartışmasız en özel yapımlarından biri olan Sopranos, 6 sezon boyunca izleyicilerine unutulmaz bir seyirlik keyif bırakarak ekranlara veda etti.

Succession Televizyona yeni adım atan Succession, 2018 yılının en iddialı dramalarından biri olarak hafızalara kazındı bile.

Summer Heights High Tek sezonluk aile komedisi Summer Heights High, birbirinden uyumsuz karakterlerin bir arada yaşarken başlarına gelenleri konu alıyor.

The Americans Altın Küre (Golden Globes) ödüllerinde drama dalında En İyi Dizi ödülüne layık görülen The Americans, 1980’li yıllarda Soğuk Savaş döneminde Amerikalı normal bir aile gibi görünen Sovyet ajanlarının casusluk hikayelerini gözler önüne seriyor.

The Comeback 2005 yılından itibaren uzun aralıklarla devam eden komedi dizisi The Comeback, başrol oyuncusu Lisa Kudrow’a “komedi kraliçesi” ünvanını getirdi.

The Handmaid's Tale Margaret Atwood'un yakın gelecekle ilgili yazdığı çarpıcı romanından televizyona uyarlanan The Handmaid's Tale’de korkutucu distopik bir dünyada yaşananlar anlatılıyor.

The House of Eliott 1991 yapımı BBC drama dizisi The House of Eliott, Londra’daki evlerinden modaya yön veren iki kız kardeşin hikayesini konu alıyor.

The Office Absürt komedi diyince akıllara gelen ilk yapımlardan olan The Office, kadrosunda Steve Carell’in rol aldığı bölümlerde altın çağını yaşamıştır. İnternet alemi The Office gifleri ile dolup taşmış durumda.

The West Wing Adı hala ABD yapımı en başarılı dizi olarak anılan The West Wing, Beyaz Saray’da yaşanan perde arkası olayları ekranlara taşımıştı.

The Wire HBO’nun unutulmaz dizisi The Wire, her bir sezonu Baltimore şehrinin ayrı bir yüzüne odaklanmıştır. Polisiye dramasında arka sokaklardaki amansız uyuşturucu ve polis savaşına şahit oluyoruz.