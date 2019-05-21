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Ölmek üzere olan civcivi suni teneffüsle hayata döndürdü

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 21.05.2019 17:18 | Son Güncelleme

Malatya’da yaşayan Bayram Adak, su kovasına düşen ve ölmek üzere olan civcivi suni teneffüsle hayata döndürdü. Adak’ın civcivi kurtarma mücadelesi herkesin takdirini kazandı.

Olay Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yaşandı. Amatör kameraya yansıyan o anlarda bahçede bulunan su kovasına düşen bir civcivin hareketsiz bir şekilde suyun üstünde yattığını gören Adak, ‘çıkmamış candan umut kesilmez’ diyerek civcive sunu teneffüs uygulamaya başladı.

Uzun süre, kalp masajıyla birlikte suni teneffüs yapan Adak’ın çabaları nihayet sonuç verdi ve civciv bir anda ayılarak kendine gelmeye başladı.

Yaralı civcivi yaptığı temel yaşam desteğiyle yeniden hayata döndüren Adak, Malatya’da kahraman ilan edildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Civciv suni teneffüs

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