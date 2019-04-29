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Oltasına takılan balığı görünce hayrete düştü

keremuyanik keremuyanik
YAŞAM  | 29.04.2019 10:47 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi sahilinde bir amatör balıkçının oltasına köpek balığı yavrusu takıldı. Bir süre balığı inceleyerek görüntü çeken vatandaş daha sonra köpek balığını tekrar denize saldı.

Sakarya'da yaşayan Ferhat Urhan isimli vatandaş, balık avlamak için Kaynarca ilçesi Karaboğaz Sahiline gitti. Bir süre sonra oltasına takılan köpek balığı yavrusunu gören Urhan, büyük şaşkınlık yaşadı. Bir süre balığı inceleyen ve cep telefonuyla görüntü çeken Ferhat Urhan, daha sonrasında yavru köpek balığını tekrardan denize saldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sakarya kaynarca köpek balığı

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