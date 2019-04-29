Oltasına takılan balığı görünce hayrete düştü

Sakarya'da yaşayan Ferhat Urhan isimli vatandaş, balık avlamak için Kaynarca ilçesi Karaboğaz Sahiline gitti. Bir süre sonra oltasına takılan köpek balığı yavrusunu gören Urhan, büyük şaşkınlık yaşadı. Bir süre balığı inceleyen ve cep telefonuyla görüntü çeken Ferhat Urhan, daha sonrasında yavru köpek balığını tekrardan denize saldı.
(İHA)
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