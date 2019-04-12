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Oltu Çayı'nı görenler isyan etti: Bunu yapanlar cezalandırılsın

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YAŞAM  | 12.04.2019 10:00 | Son Güncelleme

Erzurum'un Oltu ilçesinden geçen Oltu Çayı'nın yüzeyinin, zift ve yanmış atık yağ ile kaplandığı görüldü. Bölge sakinleri, duruma tepki göstererek, zift ile yağı çaya boşaltan kişi ya da kişilerin yakalanıp, cezalandırılmasını istedi.

Oltu Çayı'nı görenler isyan etti: Bunu yapanlar cezalandırılsın

Oltu'nun Kurupınar mevkisinden geçen Oltu Çayı'nın yüzeyinin, zift ve yanmış atık yağ ile kaplandığı görüldü. HES göletinin bir bölümünde ise zift ile yağın daha yoğun olduğu gözlendi.

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Duruma tepki gösteren bölge sakinleri, zift ve yanmış atık yağı çaya boşaltan kişi ya da kişilerin yakalanıp, cezalandırılmasını istedi. İlçe sakinlerinden Bayram Arpa, "Oltu Çayı'na döktükleri ziftle birçok canlı, hayatını kaybediyor. Bunu yapanların bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz. Bir daha böyle bir şeyin yaşanmamasını istiyoruz" dedi.

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Öte yandan geçen yıl da aynı bölgede Oltu Çayı'na, zift ile yanmış atık yağ boşaltılmış, çok sayıda kuş ve balık telef olmuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
otlu çayı Erzurum zift YAĞ

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu hukumet degısmeden yargı vs olmayacak bellı. hayvanları oldururler tahlıye olurlar bunuda yanlıslıkla oldu deyıp serbest bırakırlar
bunu yapan insanmı hayvanmı belli değilki hiçbir hayvan ın çevreyi kirlettiğine şahit olmadım.
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