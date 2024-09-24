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  4. Ölü bulunmuştu! Esra Erol canlı yayında şoke eden o tesadüfü açıkladı!

Ölü bulunmuştu! Esra Erol canlı yayında şoke eden o tesadüfü açıkladı!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
24.09.2024 09:48
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Esra Erol'da programına geçtiğimiz yıl eşi Betül'ü aldattığı için katılan Veysel, geçtiğimiz hafta sokak ortasında ölü bulunmuştu. Günler sonra Esra Erol, Veysel'le ilgili şaşırtan bir tesadüf açıkladı.

Ölü bulunmuştu! Esra Erol canlı yayında şoke eden o tesadüfü açıkladı!

Esra Erol'da kapısını çalan Betül isimli genç kadın, geçtiğimiz yıl eşinin kendisini aldattığını ve Özge isimli bir kadınla birlikte olduğunu iddia etmişti. Eşinin dini nikahlı sevgilisinin ikiz bebek beklediğini de söyleyen Betül, bebeklerin eşi Veysel'den olmadığını ortaya atmıştı ve DNA testi sonucuna göre de Betül'ün doğru dediği anlaşılmıştı. DNA testinin sonuçlarına göre Veysel, bebeklerden yalnızca birinin babası çıkmıştı. Milyonda bir görüldüğü söylenen bu olay gündem olmuştu.

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ÖLÜ BULUNMUŞTU!

Esra Erol Betül ve Veysel çiftini boşadıktan tam bir yıl geçtikten sonra Veysel'in sokak ortasında ölü bulunduğunu açıklamıştı. Eşi Özge de sosyal medya hesabında yayınladığı videolarla ölüm nedenini bilmediğini ve hamile olduğunu açıklamıştı.

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Günler sonra görüntüleri ortaya çıkan Veysel'in sabah 7 civarında kendinden geçmiş bir şekilde yollarda yürüdüğü görüldü. Erol, yasaklı maddenin etkisinde olabileceğini söyledi.

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ŞAŞIRTAN TESADÜFÜ AÇIKLADI!

Geçtiğimiz yıl programda Betül ve Veysel'in yüzleşmesi sırasında Betül, "Senin ölümün çok feci olacak. Benim gözyaşlarımla senin cenazeni yıkasınlar." cümlesini kurmuştu. Veysel'in ölümünden sonra "Betül'ün bedduası tuttu." yorumları gelirken Esra Erol şoke eden bir tesadüfü açıkladı. Erol, "Bu arada asıl tesadüfü söylemeliyim. Betül 'Senin ölümün çok feci olacak. Benim gözyaşlarımla senin cenazeni yıkasınlar' cümlesini kurduğunda o tarih 21 eylül 2023. Veysel'in hayatını kaybettiği tarih ise 21 eylül 2024." dedi.

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Esra Erol
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