Sokakta ölü bulunan Esra Erol Veysel'in karısından şaşırtan açıklama! "Karnımda çocuğu var!"

Geçtiğimiz yıl Esra Erol'un kapısını çalan Betül, 11 yıllık eşi Veysel'in Özge isimli bir kadından ikiz bebekleri olduğunu ve dini nikah yaparak evlendiğini iddia etmişti. Bir süre sonra Veysel ve Özge ortaya çıkmıştı ve bu iddiayı doğrulamıştı. Canlı yayında yüzleşen çiftler her geçen gün yeni itiraflarla şaşkına uğratıyordu.

Programda Betül, Özge'nin ikiz bebeklerinin Veysel'den olmadığını iddia etmişti ve Veysel de şüphelenerek DNA testi istemişti. DNA testinin sonuçlarına göre Veysel, bebeklerden yalnızca birinin babası çıkmıştı. Milyonda bir görüldüğü söylenen bu olay gündem olmuştu.

SOKAKTA ÖLÜ BULUNMUŞTU!

Tam bir yıl sonra Esra Erol geçtiğimiz hafta canlı yayında Veysel'in sokak ortasında ölü bulunduğunu açıklamıştı. Erol, "Veysel Yorulmaz, İstanbul'da sokak ortasında ölü olarak bulundu. Betül, eski eşin ölümünün şüpheli olduğunu iddia etti. 'Veysel'in ölümünden beni sorumlu tutuyorlar' diye bir cümle kurdu." demişti.

HAMİLE OLDUĞUNU AÇIKLADI

Veysel'in eşi Özge ölüm haberinin ardından sosyal medya hesabından gözyaşlarıyla bir açıklama video yayınladı. Hamile olduğunu söyleyen Özge, "Benim bile haberim yoktu. Ben de sosyal medyadan öğrendim. Öğrendiğimden beri inanamıyorum çünkü benim kocam sigara almaya diye gitti. Alıp gelecekti. Üstünde pijaması ayağında terliğiyle gitti. Gözyaşım dinmiyor. Karnımda çocuğu var. Beraber cinsiyetini öğrenecektik. Çocuk odası dizecektik." dedi.

"BETÜL'ÜN AHI TUTTU!"

Birçok kullanıcı ise Betül'ün geçtiğimiz sene "Sen benim ahımla mezara sığamayacaksın. Senin ölümün çok feci olacak" dediği anları hatırlattı. "Ahı tuttu" yorumları yapıldı. Veysel'in ölümü şüpheli olduğunu dile getirilirken ölüm nedeniyle ilgili de bir açıklama yapıldı.