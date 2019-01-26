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Ölüdeniz turkuaz rengi ve dalgalarıyla ilgi çekti

sesamos sesamos
YAŞAM  | 26.01.2019 20:30 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz, turkuaz rengi ve oluşan dalgalarla görenlerin ilgisini çekti.

Ölüdeniz turkuaz rengi ve dalgalarıyla ilgi çekti

Meteorolojiden edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Mahallesi'nde etkili olan lodosun saatteki hızı 70 kilometreye ulaştı. Rüzgarın etkisiyle 5 metreyi bulan dalgalar meydana geldi.

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Denizde oluşan turkuaz renk ve dalgaların çevredekilerce fotoğrafı çekildi.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ölüdeniz Fethiye

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