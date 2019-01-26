Ölüdeniz turkuaz rengi ve dalgalarıyla ilgi çekti

Meteorolojiden edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Mahallesi'nde etkili olan lodosun saatteki hızı 70 kilometreye ulaştı. Rüzgarın etkisiyle 5 metreyi bulan dalgalar meydana geldi.
Denizde oluşan turkuaz renk ve dalgaların çevredekilerce fotoğrafı çekildi.
(AA)
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