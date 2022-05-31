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Ölüm döşeğindeki babası ''Mutsuzsan başka bir şey yap'' demişti! Evinin hanımı olmayı seçti

31.05.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

37 yaşındaki Emily de Rean kurumsal kariyerinden vazgeçip, ev hanımı olmayı seçmiş bir kadın. Günlerini arkadaşlarıyla vakit geçirerek, egzersiz yaparak, ve yeni şeyler öğrenerek geçiriyor ve benzer hedeflere sahip kişilere ev hanımı olmaya giden yolda öğütler veriyor.

Ölüm döşeğindeki babası ''Mutsuzsan başka bir şey yap'' demişti! Evinin hanımı olmayı seçti

37 yaşındaki Emily de Rean, her zaman evde oturan bir kız arkadaş olmayı arzulamamasına rağmen babası kanserden öldükten ve hayatın 'mutsuz olmak için' çok kısa olduğunu fark etti. Bir işletme sahibi olan 40 yaşındaki nişanlısı Michael ile aşkı bulduktan sonra, kitap yazmak, yemek pişirmek ve sosyal medya dahil olmak üzere tutkularının peşinden gitmek için finansal analist olarak çalıştığı kurumsal işini bırakmaya karar verdi.

DADILIK YAPMIŞTI

Babasının ölümünün ardından bir süre dadılık yapan Emily, sevgilisinin de ev hanımı olmak konusunda kendisini teşvik etmesiyle ev hanımı yaşantısına başladı. ''Artık saatlerimi istediğimi yaparak geçiriyorum ve vücuduma bakmak, güzel yemekler pişirmek ve arkadaşlarımla kaliteli zaman geçirmek için zamanım var.'' dedi.

'DOĞRU PARTNER'

SPOR

Emily şimdi, kendisi gibi ev hanımı olmak ve hayallerindeki hayatı yaratmak isteyen genç kadınlar için sosyal medyada ipuçları paylaşıyor. Genç kadınları kendilerinden birkaç yaş büyük ve açık fikirli biriyle çıkmaya davet eden Emily, "Tek yapmanız gereken, bu yaşam tarzına ulaşmanıza yardımcı olabilecek ve sizinle aynı vizyona sahip bir partner bulmak." dedi.

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KIRMIZI BAYRAKLARA DİKKAT

Emily, "Öğretmen olmak isteyen bir erkekte yanlış bir şey yoktur, ancak amacınız ev hanımı olmaksa, bir öğretmen bunu asla sağlayamaz" dedi ve genç kadınları seçici olmaları konusunda uyardı. Bazı davranışları kırmızı bayrak olarak nitelendiren kadın, ilk buluşmada arabayla almayı teklif etmeyen, yemeğe değil kahveye davet eden ya da hesabı ödemeyip bölmeyi teklif eden erkeklerin doğru tercih olmayacağını ekledi.

''HERKESE GÖRE DEĞİL''

EMİL

"Ev hanımı olmak herkese göre değil ama istediğin ve ihtiyacın olan buysa, bundan utanmamalısın." diyen Emily, şimdi kendine ve eşine vakit ayrımakla meşgul ve hayatından oldukça mutlu olduğunu belirtiyor.


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