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Ölüm gerçeğinden böyle korunuyormuşuz!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 21.10.2019 10:15 | Son Güncelleme

Yapılan son araştırmalara göre, insan beyni ölümü ‘sadece başkalarının başına gelen’ bir olgu olarak kategorize ederek kişileri ‘ölüm korkusundan’ koruyor.

Ölüm gerçeğinden böyle korunuyormuşuz!

“Beyin, ölümün kendimizle ilişkili olduğunu kabul etmiyor” ifadesini kullanan bilim insanı Yair Dor-Ziderman, “Beyne kendi ölümüyle ilişkili bilgi geldiğinde bunun doğru olmadığını ve inanmamamız gerektiğini söyleyen bir mekanizmamız var” dedi. Ölümümüz hakkındaki düşüncelerden korunuyor olmak ‘şimdiyi yaşayabilmek’ için hayati bir öneme sahip olabilir. Bu koruma mekanizması zihnin geliştiği ve ölüm olgusunun farkına varıldığı gençlik yıllarında çalışmaya başlıyor.

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KATILIMCILARIN BEYNİ GÖZLEMLENDİ

Beynin ölüm fikrini nasıl algıladığını incelemek için yapılan çalışmada katılımcıların beyni gözlemlendi. Katılımcılar kendilerinin ve tanımadıkları kişilerin suratının yansıtıldığı bir ekran karşısına geçti. Bu görüntülerin yarısı ölümle ilişkili olan (cenaze, gömülmek gibi) çeşitli kelimelerle birlikte gösterildi.

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HİÇ BİR SİNYAL KAYDEDİLMEDİ

Sonuçlara bakıldığında kişiler kendi suratlarını ölümle ilişkili kelimelerle birlikte gördüğünde beynin, kendisini ölümle ilişkilendirmeyi reddettiği ve hiçbir sinyal kaydedilmediği görüldü.

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BU MEKANİZMAYLA VAROLUŞSAL TEHDİTLERDEN KORUNUYOR

Makalenin kıdemli yazarı Avi Goldstein, insanların kendilerini bu mekanizmayla varoluşsal tehditlerden koruduğunu ve ölümü sadece başkalarının başına gelecek bir olgu olarak kategorize ettiğini açıkladı.


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ölüm beyin ölüm gerçeği

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Öyle zaten..Yoksa 3 günde nasıl unuturduk ölümleri? Bedenimiz bu dünyaya ait, ruhumuz değil o misafir. Nasıl biz başka bir eve misafirliğe gittiğimizde o evin kurallarına uyuyorsak, Ruhumuzda bu dünyanın kurallarına uyup yaşayıp gidiyoruz. O yüzden ölmeyecek gibi hissediyoruz.
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